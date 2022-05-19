ماذا قال الأمير محمد بن سلمان لرئيس الهلال بعد الخسارة أمام الفيحاء؟ (فيديو)

تحدث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عقب نهاية مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح.

وخلال تسلمه جائزة المركز الثاني، قال الأمير محمد بن سلمان لفهد بن نافل رئيس الهلال ”خيرها بغيرها إن شاء الله“.

الأمير محمد بن سلمان لفهد بن نافل: "خيرها بغيرها إن شاء الله".❤️#الهلال_الفيحاء #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/scDbG17ZqS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وتوج نادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022، لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال.

وخلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، تفوق الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

أحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وسط فرحة عارمة من حماهير الزعيم.

وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء، حيث استغل لوبيز خطأ في التمركز من المدافع علي البليهي ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 66.

وفشل كل فريق في هز شباك الآخر لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفيحاء.

وهذا أول ألقاب الفيحاء في تاريخه ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى إلى أربع ركلات ترجيح.

وتسلم سامي الخيبري قائد الفيحاء كأس البطولة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عقب نهاية المباراة التي أقيمت في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.