الفيحاء يحقق المفاجأة ويتوج بكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال

توج نادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022، لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال.

وخلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، تفوق الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

أحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وسط فرحة عارمة من جماهير الزعيم.

وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء، حيث استغل لوبيز خطأ في التمركز من المدافع علي البليهي ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 66.

وفشل كل فريق في هز شباك الآخر لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفيحاء.

وهذا أول ألقاب الفيحاء في تاريخه، ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى إلى أربع ركلات ترجيح.

وتسلم سامي الخيبري قائد الفيحاء كأس البطولة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عقب نهاية المباراة التي أقيمت في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.