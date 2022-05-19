نايف هزازي يسخر من علي البليهي بعد هدف الفيحاء في الهلال

سخر نايف هزازي نجم المنتخب السعودي الأسبق من علي البليهي مدافع نادي الهلال، بعد وقوعه في خطأ قاتل تسبب في إحراز نادي الفيحاء هدف التعادل في شباك ”الزعيم“ خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح البرازيلي رامون لوبيز لاعب الفيحاء في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال مع بداية الشوط الثاني من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستغل لوبيز خطأ في التمركز من المدافع علي البليهي ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 66.

وتعليقًا على الهدف كتب نايف هزازي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ قائلا: “ اللهم ان كان سحرآ فابطله #البليهي“.

ويعد هزازي أحد نجوم الكرة السعودية المخضرمين، حيث لعب للاتحاد والنصر.

ومثّل نايف هزازي المنتخب السعودي في 56 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

كما يعتبر هزازي صاحب صفقة قياسية سابقة في الدوري السعودي، حينما انتقل في عام 2015 من الشباب إلى النصر مقابل 50 مليون ريال سعودي.

اللهم ان كان سحرآ فابطله #البليهي — Naif Hazazi (@hazazi16) May 19, 2022

وتوج نادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022، لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال.

وخلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، تفوق الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشعة“ في جدة.

أحرز سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الوقت الأخير من الشوط الأول، وسط فرحة عارمة من جماهير الزعيم.

وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء، حيث استغل لوبيز خطأ في التمركز من المدافع علي البليهي ليسجل هدف التعادل بالدقيقة 66.

وفشل كل فريق في هز شباك الآخر لتمتد بعدها المباراة للأشواط الإضافية وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفيحاء.

وهذا أول ألقاب الفيحاء في تاريخه، ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى إلى أربع ركلات ترجيح.

وتسلم سامي الخيبري قائد الفيحاء كأس البطولة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عقب نهاية المباراة التي أقيمت في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.