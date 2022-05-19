مباراة الهلال والفيحاء: سالم الدوسري يحتفل أمام جماهير الخصم بالخلط وسد أذنه (فيديو)

قام سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي بالاحتفال أمام جماهير الفيحاء، عقب تسجيله هدف تقدم فريقه خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز سالم الدوسري هدف تقدم الهلال في شباك الفيحاء مع نهاية الشوط الأول من تسديدة أرضية رائعة.

وفور إحراز الهدف توجه سالم نحو جماهير الفيحاء وقام بعمل حركته الشهيرة وهي ”“الخلط“ ثم أشار بالخلط إلى جماهير الفيحاء.

كما قام سالم الدوسري بسد أذنه وقام بالإشارة إلى جماهير الهلال كي تهتف ضد الفيحاء.

وتتجه الأنظار إلى ملعب (الجوهرة المشعة) لمتابعة لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء مساء اليوم الخميس.

تأهل الهلال إلى اللقاء النهائي بعدما تجاوز عقبة الرائد في دور الستة عشر بنتيجة 2-0 ثم فاز على النصر بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة الشباب بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

وصعد الفيحاء إلى النهائي بعد مشوار بدأه بالفوز على أبها بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة الباطن بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم أقصى الاتحاد بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وخسر الهلال آخر مواجهة ضد الفيحاء بنتيجة 1-0 يوم الـ3 من مايو الجاري في الدوري، كما أن الفيحاء تعادل في لقاء الدور الأول.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في بطولة كأس الملك الذي حصد الهلال لقبها 9 مرات آخرها موسم 2019 – 2020 بينما لم يفز الفيحاء من قبل باللقب.