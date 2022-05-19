الأمير محمد بن سلمان يصل ملعب الجوهرة المشعة لحضور مباراة الهلال والفيحاء بنهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

وصل الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، لحضور المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

وجاء حضور الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان، وكانت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ قد أعلنت، يوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان سيحضر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

وانتهى الشوط الأول على تقدم الهلال 1/0 سجله سالم الدوسري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وضعها على يمين فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء في الدقيقة 45+4، بعد تمريرة قصيرة من سلمان الفرج.

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

ويسعى الهلال للحفاظ على تقدمه والتتويج باللقب العاشر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يسبق أن نال الفيحاء اللقب من قبل.

وخلال الموسم الحالي تقابل ناديا الهلال والفيحاء مرتين، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.

يشار إلى أن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تقام بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.

والنادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وحصد اللقب 13 مرة، ويأتي بعده الهلال والاتحاد ونال كل منهما اللقب 9، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

الهدف الأول لـ الهلال عن طريق سالم الدوسري عند الدقيقة 45+4 الهلال 1 × 0 الفيحاء#الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/oe4IqYM2jG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022

واستهل الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الرائد 2/0، ثم فاز 2/1 على النصر في ربع النهائي، وواجه الهلال في نصف النهائي منافسه الشباب، وفاز عليه 2/1 أيضًا.

أما الفيحاء ففي طريقه إلى النهائي أقصى كلًا من أبها بالفوز عليه برباعية نظيفة، ثم تغلب على الباطن، والاتحاد 1/0.

ولم يتقابل الهلال والفيحاء من قبل في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أن الفيحاء لم يسبق له نيل لقب البطولة من قبل.