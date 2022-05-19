تشمل أحمد حجازي.. صفقة تبادلية قوية بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري

كشفت مصادر صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن صفقة تبادلية كبيرة بين نادىي الاتحاد السعودي، والأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”الوئام“ السعودية أن الصفقة تتضمن انتقال لاعب الاتحاد أحمد حجازي إلى صفوف الأهلي المصري مقابل رحيل الثنائي المصري حمدي فتحي، وأكرم توفيق، لاعبي الأهلي إلى صفوف الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات مازالت قائمة بين الناديين للوصول إلى صيغة اتفاق بينهما، وأطلق على هذه الصفقة التبادلية المحتملة اسم ”صفقة القرن“.

وتداولت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أيضًا اهتمام نادي النصر السعودي بالمصري حمدي فتحي للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل 4 جولات من نهاية.

أحمد حجازي جاهز للمشاركة في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي https://t.co/AGgfd9FGHM pic.twitter.com/A8JMH8tvvJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2022

عودة أحمد حجازي

ويوم الإثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيتواجد في مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين المقبل.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“، فإن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، من يوم 15 مايو إلى يوم 23 مايو، منح الجهاز الفني في نادي الاتحاد فرصة رفع مستوى جاهزية أحمد حجازي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المدرب الروماني كوزمين كونترا سيعتمد مشاركة المدافع أحمد حجازي ضمن القائمة الأساسية أمام الهلال، بعد تجهيزه بالشكل المناسب من خلال الحصص التدريبية التي ستسبق مواجهة الكلاسيكو الحاسمة.

وشارك أحمد حجازي البالغ من العمر 31 عامًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولعب 45 دقيقة أمام المغرب قبل أن يخرج مصابًا، حيث تبين تعرضه لإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة في يناير الماضي.

وكان كونترا قد منح اللاعبين راحة، يومي الأحد والإثنين، عقب تأجيل مباراة الهلال في الدوري.

وفي آخر 4 جولات سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام الاتحاد وأبها والفتح والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبًا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في 3 مواجهات.