التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه الأنظار إلى ملعب (الجوهرة المشعة) لمتابعة لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء مساء اليوم الخميس.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس ملك السعودية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي وقناة SSC 2 بصوت المعلق عيسى الحربين وقناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة دبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق راشد الشيذاني، وقناة الكأس الـ1 بصوت المعلق خالد الحدي، كما تنقل أيضا على القنوات الرياضية السعودية.

مشوار الهلال والفيحاء

تأهل الهلال إلى اللقاء النهائي بعدما تجاوز عقبة الرائد في دور الستة عشر بنتيجة 2-0 ثم فاز على النصر بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم تخطى عقبة الشباب بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

وصعد الفيحاء إلى النهائي بعد مشوار بدأه بالفوز على أبها بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة الباطن بنتيجة 2-1 في ربع النهائي ثم أقصى الاتحاد بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وخسر الهلال آخر مواجهة ضد الفيحاء بنتيجة 1-0 يوم الـ3 من مايو الجاري في الدوري، كما أن الفيحاء تعادل في لقاء الدور الأول.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في بطولة كأس الملك الذي حصد الهلال لقبها 9 مرات آخرها موسم 2019 – 2020 بينما لم يفز الفيحاء من قبل باللقب.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لحصد لقب كأس الملك على حساب الفيحاء خاصة أن الزعيم دخل المرحلة الحاسمة من الموسم سواء في مرحلة المنافسة على لقب الدوري أو الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا.

وقال الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن ”فريقه جاهز تماما لهذه المواجهة“.

وأشار إلى أنه يعلم مدى أهمية هذه البطولة عند عشاق الكرة السعودية وعند جماهير الهلال، موضحًا أن النهائي سيكون صعبًا وبين فريقين كبيرين.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي البليهي وجانج هيون سو ومحمد البريك وناصر الدوسري.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف ماتياس بيريرا وسالم الدوسري وفي الهجوم أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

أوراق الفيحاء

يطمع الفيحاء في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المدرب الصربي فوك رازفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه فخور بالوصول لنهائي هذه البطولة، موضحًا أن اللقاء سيكون مختلفًا لأنه نهائي بطولة ولا بديل عن الفوز.

وأشار إلى أنه يحترم الهلال ويقدر جماهيريته الواسعة، ولكنه سيلعب لتحقيق اللقب.

ويعتمد الفيحاء على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش وأمامه رباعي خط الدفاع حسين الشويش وسامي الخيبري وأحمد بامسعود وعلي الزقعان.

ويقود خط الوسط محمد أبو سبعان وبجواره ريكاردو ريلر وعبد الرحمن السفري مع دور الثنائي سلطان مندش وباناجيوتيس تاخيتدس (بانا) مع المهاجم رامون لوبيز.

وقال عمرو أنور المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي لـ“إرم نيوز“ إن أجواء اللقاءات النهائية دائما ما تكون خارج التوقعات، موضحًا أن الهلال كفته نظريًّا أرجح لفارق الخبرات، ولكن على أرض الواقع الأمر قد يختلف.

وأشار إلى أن الفيحاء قدم موسمًا مميزًا، ووصوله لنهائي كأس الملك علامة نجاح مهمة للمدرب فوك رازفيتش.