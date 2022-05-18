الإسباني روبرت مورينو الأقرب لتدريب منتخب العراق

قال نزار أشرف عضو لجنة الخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم إن المدير الفني الإسباني روبرت مورينو سيتولى تدريب المنتخب الأول ”بنسبة كبيرة جدًا بعد موافقته على العمل في بغداد“.

وأعلن الاتحاد العراقي، في فبراير/شباط الماضي، تعيين عبد الغني شهد مدربًا للفريق في آخر مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الاتحاد العراقي إقالة زيليكو بتروفيتش القادم من الجبل الأسود من تدريب المنتخب الوطني بسبب النتائج المخيبة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ليتولى شهد (53 عامًا) المهمة في آخر مباراتين في التصفيات أمام الإمارات وسوريا.

وقاد ”شهد“ المنتخب الأولمبي العراقي، بين عامي 2017 و2020، قبل أن يتولى تدريب ناديي الشرطة ثم نفط الوسط، لكن بعد رحيله عن تدريب العراق لم يقد ”أسود الرافدين“ أي مدرب.

وتتولى لجنة الخبراء مسؤولية البحث عن أسماء مدربين لتولي المهمة، وقال أشرف لبرنامج ”ستوديو الجماهير“ على قناة ”دجلة“ العراقية: ”نبحث عن أسماء مدربين كبار، ولانريد مدربًا على مستوى عالٍ مثل الهولندي ديك أدفوكات، والبرتغالي كارلوس كيروش، لأننا لن نستفيد من المدربين الكبار لأنهم يروا أنفسهم أكبر من الآخرين، بل نريد شابًا متحمسًا ولديه شغف“.

ويرى أشرف أن مورينو، البالغ من العمر 44 عامًا، مناسب لتدريب العراق، نظرًا لأنه يملك طموحًا من أجل تحقيق النجاح مع بطل آسيا 2007.

وأضاف أشرف: ”هناك عدة مدربين رفضوا العمل في بغداد، لكن المدرب الإسباني روبرت مورينو قبل هذا الشرط، ومتحمس للعمل، وهو خامة تدريبية مميزة، وأسلوبه ممتع، وصغير السن. وكان المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المرشح الأول لتدريب المنتخب الوطني، لكنه وقّع عقده مع نيجيريا“.

وعمل مورينو مساعدًا لمواطنه لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قبل أن يتولى المسؤولية منفردًا أثناء غياب إنريكي لفترة مؤقتة.

وتولى بعدها تدريب موناكو الفرنسي قبل العودة لإسبانيا لقيادة غرناطة، لكنه أُقيل من منصبه، في مارس/آذار الماضي.

وبدأ مورينو، الحاصل على شهادة من جامعة برشلونة في التجارة والعلاقات الدولية، العمل مع لويس أنريكي في برشلونة، في 2010، في قسم اكتشاف المواهب.

ثم انتقل معه إلى روما، وسيلتا فيغو، ثم عاد إلى برشلونة مجددًا، وفاز مع الفريق الكتالوني بلقب الدوري مرتين، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، في 2015، قبل أن يستقيل أنريكي، في 2017.