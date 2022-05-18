أندية سعودية تدعم إدريسا غانا لاعب باريس سان جيرمان

تسابق عدد كبير من الأندية السعودية لدعم اللاعب السنغالي إدريسا غانا نجم باريس سان جيرمان، بعد قرار تحويله للتحقيق بعد رفضه لعب جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي.

وقرر مجلس الأخلاق الوطني التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيق بشأن غياب غانا عن فوز فريقه 4-صفر على مونبلييه يوم السبت الماضي ”لأسباب شخصية“.

وشاركت أندية التعاون، وضمك، والفتح والفيحاء والقادسية والشباب والرائد في دعم إدريسا غانا لاعب باريس سان جيرمان، من خلال حساباتها الرسمية عبر موقع تويتر.

ودشنت الأندية السعودية وسما باسم #كلنا_إريس_غانا ، ووسما مماثلا باللغة الإنجليزية لدعم اللاعب السنغالي.

الأندية السعودية تتسابق لدعم إدريسا غاي ضد قرار تحويله للتحقيق بعد رفضه لعب جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي pic.twitter.com/HJPhjgA1Xh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

ويبدو أن غياب السنغالي إدريسا غانا غاي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مونبلييه؛ بسبب رفضه ارتداء قميص يحمل قوس قزح في مساندة للمثلية الجنسية، قد أخذ اتجاها مختلفا بعد بدء التحقيق مع اللاعب ومساندة زملائه له في هذه الأزمة.

وطلب مجلس الأخلاق من الدولي السنغالي توضيحا لموقفه من المباراة، بعدما تردد أن غيابه جاء بسبب رفضه المشاركة في الجولة 37 التي كانت لمساندة حقوق المثليين من الجنسين وارتداء قميص عليه قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية، حيث ارتدى جميع لاعبي كافة الأندية ذات القمصان على هامش اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية.

وقال مجلس الأخلاق في خطابه إلى غانا: ”أحد أمرين، إما أن هذه الافتراضات (رفضه بسبب موقفه ضد المثلية) لا أساس لها من الصحة، ونحن ندعوك دون تأخير للتحدث علانية من أجل إسكات هذه الشائعات. ندعوك، على سبيل المثال، إلى إرفاق رسالتك بصورة لك وأنت ترتدي القميص المعني. الوضع خطير بما يكفي لإرسال هذه الرسالة.

”وإما أن هذه الشائعات صحيحة. في هذه الحالة، نطلب منك أن تكون على دراية بنطاق إيماءتك والخطأ الجسيم المرتكب. إن الكفاح ضد التمييز الذي تتعرض له الأقليات المختلفة، مهما كانت، هو معركة أساسية ودائمة. سواء كان لون البشرة، أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو أي اختلاف آخر، فإن جميع أشكال التمييز تقوم على نفس الأساس، وهو رفض الآخرين لأنهم يختلفون عن معظمهم“.

ويضيف المجلس الوطني للأخلاقيات: ”برفضك المشاركة في هذه العملية الجماعية، فأنت في الواقع تؤكد صحة السلوك التمييزي ورفض الآخر، وليس فقط ضد مجتمع المثليين، تأثير كرة القدم على المجتمع وقدرة اللاعبين على تمثيل نموذج يحتذى به لمن يعجب بهم يمنحنا جميعًا مسؤولية خاصة“.

🗣 بونا سار لاعب بايرن ميونيخ يدعم مواطنه إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان 🔵 توقفوا على إجبار اللاعبين في المعارك.. خاصة تلك التي تختارها لانها تناسبك. 🔵 لكل فرد الحرية في الدفاع أو عدم الدفاع عن القضية التي يريدها. 🔵 كل فرد حر في قناعاته الخاصة. pic.twitter.com/3c95SvzH8z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

وجاء رفض غانا المزعوم لدعم المثليين قبل يومين من أن يصبح لاعب بلاكبول الشاب جيك دانيلز أول لاعب كرة قدم حالي في المملكة المتحدة يعترف بمثليته.

كما تلقى غانا الدعم من الرئيس السنغالي ماكي سال الذي قال: ”أنا أؤيد إدريسا جانا غاي. يجب احترام معتقداته الدينية“.

وفي السنغال موطن غاي ذات الأغلبية المسلمة تعتبر المثلية الجنسية غير مقبولة، ويعاقب على العلاقة الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.