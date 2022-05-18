بدلًا من الصين.. اليابان تقترب من استضافة كأس آسيا 2023

كشف كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه تمت مقاربة بلاده من أجل استضافة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ”نيكاي سبورتس“ اليابانية، عن تاشيما، أن الاتحاد الآسيوي للعبة تواصل مع الاتحاد الياباني لإمكانية تنظيم البطولة القارية، وقال في هذا الصدد: ”لقد تمت مقاربتنا، إذا قدر لليابان استضافة البطولة، سيكون الأمر مثيرًا دون أدنى شك“.

واعتذرت الصين عن استضافة كأس آسيا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلنه الاتحاد القاري، السبت الماضي، في وقت تكافح فيه البلاد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء فترة تفشيه.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن، خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة، في 5 يونيو 2019، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس.

وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين، واجهت الإلغاء أو التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية ”هانجو 2022″، التي كانت مقررة، في سبتمبر، على بعد 200 كلم من شنجهاي المتضررة من الجائحة.

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقًا)، واليابان، وسوريا، وقطر، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والإمارات، والسعودية، والعراق، وعُمان، وفيتنام، ولبنان، قد ضمنت تأهلها إلى البطولة، فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور الثالث، بين 8 و14 يونيو، بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها، العام 2019، في الإمارات.