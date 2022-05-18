وكيل أعمال فهد المولد يكشف الخطوة المقبلة لتخفيف عقوبة الإيقاف (فيديو)

تحدث جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب فهد المولد، مهاجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتخفيف العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب من قبل لجنة المنشطات.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أوقفت فهد المولد 18 شهرا بسبب تناوله مادة محظورة رياضيا.

وقالت اللجنة في بيانها، إنه ”تم إيقاف فهد المولد عن المشاركة في جميع المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا، ويبدأ منذ فترة الإيقاف المؤقت في الـ28 من مارس من العام الجاري، بالإضافة إلى حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية“.

وقال الظفيري في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”المادة ليست منشطة ولكنها مادة محددة في لجنة المنشطات وعقوبتها خفيفة وليست ثقيلة وفيه أمثلة ظهرت للاعبين وتم إيقافهم لشهرين، وهي مادة مدرة للبول وهي لا تخفي أي شيء في جسد اللاعب، وتفسير لجنة المنشطات أنها تخفي بعض العوامل داخل الجسم، ولكن هي معدلها 200 وهي النسبة التي وصلت لنا في التقرير من (وادا)، وفهد لم يظهر معه أي مواد محظورة في التحليل بجانب هذه المادة“.

جراح الظفيري (وكيل أعمال #فهد_المولد): المادة التي تناولها اللاعب "مدرة للبول" وليست منشطة، ويستخدمها بعض اللاعبين لإخفاء مواد منشطة.. ولكن مع "فهد" التحاليل لم تثبت تعاطيه أي مواد منشطة أخرى #كورة_روتانا pic.twitter.com/LU7BFt80NY — برنامج كورة (@korarotana) May 17, 2022

وأضاف: ”فهد المولد كان مريضا قبل مباراتي التعاون في الدوري والكأس ونفس يوم السفر دخل إلى المستشفى، والطبيب أعطاه محاليل ولكنه أكد على الدكتور عدم إعطائه شيئا فيه منشطات، والدكتور أكد له أنه سيعطيه مادة تقلل ضغط الدم وهي مادة طبيعية، وأخذ هذا المحلول، وحتى بعدما تم إيقافه لم يكن يتخيل أن هذه المادة هي السبب في إيقافه“.

وتابع الظفيري: ”فهد المولد تواصل مع طبيب النادي وقال له الوصفة كان بها بنادول وفيتامين ولم تكن محظورة رياضيا، كما أن اللاعب أخبر جلسة الاستماع أنه استفسر من طبيب المستشفى عن طبيعة المادة قبل تناولها وأن الطبيب أخبره بمأمونيتها.. ولجنة الاستماع لم تستمع لأقوال طبيب المستشفى، واللجنة اكتفت أن ما حدث خطأ وقيمت هل الخطأ بسيط أم جسيم متعمد وهنا تضع العقوبات، ونتوقع أن تكون الواقعة السابقة للاعب سبباً في أن جاءت عقوبة الواقعة الحالية 18 شهراً“.

وكيل أعمال #فهد_المولد: اللاعب أخبر جلسة الاستماع أنه استفسر من طبيب المستشفى عن طبيعة المادة قبل تناولها وأن الطبيب أخبره بمأمونيتها.. ولجنة الاستماع لم تستمع لأقوال طبيب المستشفى#كورة_روتانا pic.twitter.com/UKfNTe2qt7 — برنامج كورة (@korarotana) May 17, 2022

وعن حالة فهد المولد الحالية، أشار: ”نحن نطمئن فهد والشارع الرياضي وسنذهب لمركز التحكيم الرياضي السعودي وسنستأنف وسنعمل على تقليل العقوبة وبالتأكيد لم نكن نتمنى هذه العقوبة في ظل منافسة ناديه على الدوري وأيضا داخلون على كأس عالم، ولكن كقانونيين نأمل خير بتخفيف العقوية، وقد نذهب للمحكمة الرياضية أيضا لتقديم استئناف ضد العقوبة“.

وشدد: ”بسبب العقوبة لا يحق للمولد دخول النادي أو حتى التدريب الانفرادي، لكن نحن نجهز له برنامجا خاصا في فرنسا مع متخصصين، وسواء مركز التحكيم خفف العقوبة لمدة سنة، حيث سيعود في الفترة الشتوية المقبلة، أو لمدة 6 أشهر، حيث سنسعى لكي يلحق بكأس العالم 2022، وإن شاء الله نكون موفقين في خطواتنا المقبلة“.

وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مواجهة فريقه ضد نظيره النصر ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.

وكيل أعمال #فهد_المولد: بسبب العقوبة اللاعب لا يحق له دخول النادي أو حتى التدريب انفرادي؛ لكن نحن نجهز له برنامج في فرنسا#كورة_روتانا pic.twitter.com/nZmjxxScqc — برنامج كورة (@korarotana) May 17, 2022

وفي حال تثبيت عقوبة الإيقاف على المولد لن يتمكن من المشاركة مع السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وعاد المولد مرة أخرى في 8 مايو 2020 لارتداء قميص نادي الاتحاد والمنتخب السعودي.

وسجل المولد الموسم الجاري مع الاتحاد 3 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة.

كما ساهم في تأهل السعودية إلى كأس العالم 2022، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أستراليا بعدما شارك لـ 75 دقيقة ضد الصين.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال الذي له مباراتان أقل.