في انتظار قبول طلب "التدابير الوقتية".. محمد كنو يرافق بعثة الهلال استعدادا لنهائي كأس الملك

رافق محمد كنو، نجم نادي الهلال السعودي، بعثة الفريق المتجهة إلى جدة استعدادا لملاقاة الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخميس المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، فإن ”كنو رافق بعثة الهلال رغم إيقافه تحسباً لأي قرار قد يصدر قبل لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين برفع العقوبة مؤقتاً وقبول طلب الهلال للتدابير الوقتية حتى انتهاء القضية“.

📹 كنو يغادر مع بعثة الهلال إلى جدة ✈️

pic.twitter.com/uaI3tV422x — اخبار الهلال (@hilalstuff) May 17, 2022

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يواجه الاتحاد، يوم الإثنين المقبل، في مباراة مرتقبة قد تحسم المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد كنو لـ4 أشهر، مع أحقية النصر في الحصول على 27 مليون ريال سعودي، إضافة إلى منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات.

وتقدم الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات، من أجل تعليق إيقاف محمد كنو والسماح له باللعب حتى صدور قرار نهائي.

وحسب تقارير صحفية، فإن مركز التحكيم الرياضي أخطر الهلال بقيد الاستئناف المرفوع ضد عقوبة محمد كنو، وذلك استعدادا لتشكيل لجنة للتحكيم في القضية.

في المقابل، لم يرد المركز على طلب الهلال برفع العقوبة عن اللاعب ”مؤقتا“ حتى البت في القرار، وهو ما يثير الغموض بشأن موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.

ما الأدلة التي حسمت قضية محمد كنو لصالح النصر وأدانت الهلال؟ https://t.co/PYZwnB4UzA pic.twitter.com/Z1hIqHDz5X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

يُذكر أن القضية أثيرت بعدما أعلن نادي الهلال تجديد تعاقده مع محمد كنو لفترة إضافية، حيث أكد نادي النصر أن اللاعب كان قد وقع من قبل على عقود انتقاله إلى النادي.

وكانت تقارير قد أكدت خلال اليومين الماضيين، أن كنو سيكون جاهزا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الفيحاء، وكذلك في كلاسيكو الدوري أمام اتحاد جدة يوم الإثنين المقبل.

وكانت إدارة نادي النصر قد قدمت شكوى رسمية ضد كنو بعد إعلان تجديد عقده مع الهلال، على الرغم من توقيعه مع “العالمي” بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، خلال يناير الماضي.