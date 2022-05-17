جوناثان رودريغيز نجم النصر على رادار ناديي كروز أزول ومونتيري المكسيكيين

كشفت تقارير صحفية على أن كروز أزول ومونتيري المكسيكيين مهتمان بضم لاعب النصر السعودي، جوناثان رودريغيز، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”TUDN“ المكسيكية، إن كلا من إدارتي الناديين بدأت بالفعل في محادثات مع المهاجم الأوروغوياني رودريغيز للانضمام لأحدهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوناثان لم يكن أداؤه كما هو مرغوب فيه منذ انضمامه لنادي النصر منذ ما يقرب من 4 أشهر، حيث خاض مع النصر 7 مباريات فقط (4 كبديل و3 في التشكيل الأساسي)، وأحرز هدفا وحيدا في الدوري السعودي.

كما أوضحت صحيفة ”‏ALUNLVARSAL“، أن نادي مونتيري بدوره تواصل مع جوناثان رودريغيز لمعرفة ما إذا كان يرغب في العودة، وأكد لهم هذه الرغبة بالعودة مجدداً للعب في المكسيك.

وكشفت تقارير سابقة أن نادي كروز أزول مستعد لتقديم عرض لنادي ‎النصر يقدر بقيمة 7 ملايين دولار لشراء عقد جوناثان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة: جوناثان رودريغيز يريد الرحيل عن نادي النصر والعودة للمكسيك https://t.co/4fCjdaD0MP pic.twitter.com/gBdCZ0wTPW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وكتبت صحيفة ”Esto“ الإسبانية في وقت سابق أن رودريغيز تحول من هداف الكرة المكسيكية للاعب يفتقد التهديف حاليا مع النصر.

وقالت الصحيفة أيضا، إن المهاجم الأوروغواياني يفتقد فريقه السابق كروز أزول، كما يعاني ناديه السابق من غياب الهداف بعد رحيله، وأن اللاعب نفسه يعيش فترات سيئة في ”العالمي“.

وسبق لجوناثان، البالغ من العمر 28 عاما، اللعب لكروز أزول المكسيكي في 2019

قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2022.

وأصبح رودريغيز خارج حسابات منتخب أوروغواي بسبب فترته السيئة مع النصر، ما يهدد بإمكانية حرمانه من المشاركة مع الفريق في كأس العالم في قطر 2022.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 51 نقطة، من 26 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.