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رياضة

"كان منوما بالمستشفى".. وكيل أعمال فهد المولد يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة إيقافه
تاريخ النشر: 17 مايو 2022 12:43 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2022 14:20 GMT

"كان منوما بالمستشفى".. وكيل أعمال فهد المولد يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة إيقافه

كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي تفاصيل جديدة حول أزمة اللاعب. كانت اللجنة السعودية

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كشف جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي تفاصيل جديدة حول أزمة اللاعب.
كانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أوقفت فهد المولد 18 شهرا بسبب تناوله مادة محظورة رياضيا.
وقالت اللجنة في بيان على تويتر ”تم إيقاف فهد المولد عن المشاركة في جميع المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا، ويبدأ منذ فترة الإيقاف المؤقت في الـ28 من مارس من العام الجاري.

”بالإضافة إلى حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية“.
وأوضح البيان أن اللاعب قدم العينة الأولى في الـ23 من مارس قبل أن يستلم نتيجتها في الـ27 من الشهر نفسه، مضيفا أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة الثانية.
وأخِذت العينة من اللاعب قبل مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الظفيري لبرنامج كورة ”فهد المولد كان منوما في المستشفى قبل مباراة التعاون بيومين، وأثبتنا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ”.

وتابع ”المادة التي تم إيقاف اللاعب بسببها هي مادة فوروسيميد وهي علاج لارتفاع ضغط الدم“.
وواصل ”لم يبلغ النادي بدخوله المستشفى، ولم نفتح العينة B“.
وأتم ”سنقدم استئنافا ونأمل في تخفيض العقوبة“.
وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مواجهة فريقه ضد نظيره النصر ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.
وفي حال تثبيت عقوبة الإيقاف على المولد لن يتمكن من المشاركة مع السعودية في كأس العالم قطر 2022 .

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