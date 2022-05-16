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رياضة

إيقاف فهد المولد عام ونصف بسبب المنشطات
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 19:30 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 19:40 GMT

إيقاف فهد المولد عام ونصف بسبب المنشطات

قالت صحيفة "الرياضية السعودية، إنه من المنتظر أن تعلن الرقابة على المنشطات قرارها بإيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب المنشطات. وأعلنت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”الرياضية السعودية، إنه من المنتظر أن تعلن الرقابة على المنشطات قرارها بإيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب المنشطات.

وأعلنت لجنة المنشطات، في وقت سابق، إيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات معه؛ بعد اتهامه بتناول مواد محظورة.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في 2019؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وقبل أيام كشف فهد المولد نجم نادي الاتحاد عن وجود ”مُبشرات إيجابية“ عقب انتهاء جلسة الاستماع التي خضع لها من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقال فهد المولد عقب نهاية جلسة الاستماع: ”التحقيق كان يسير بشكل جيد، والأجواء كانت إيجابية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”المدينة“ السعودية: ”تحدثت بوضوح وأثبتُّ حسن النية“.

وشارك فهد المولد في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

طريقة دخول المادة المحظورة
وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج قد كشف تفاصيل دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد وقال: ”اللاعب تلقى علاجًا في إحدى المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وأضاف: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وتابع: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

وواصل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة.. التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر“.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 61 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ6 نقاط عن الهلال الثاني، وتتبقى لكل فريق 4 مباريات في الدوري المحلي، وسيلتقيان يوم الإثنين المقبل.

وفي آخر 4 جولات سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام الاتحاد وأبها والفتح والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

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