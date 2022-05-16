إيقاف فهد المولد عام ونصف بسبب المنشطات

قالت صحيفة ”الرياضية السعودية، إنه من المنتظر أن تعلن الرقابة على المنشطات قرارها بإيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب المنشطات.

وأعلنت لجنة المنشطات، في وقت سابق، إيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات معه؛ بعد اتهامه بتناول مواد محظورة.

وليد الفراج يكشف طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد ومدة الإيقاف المتوقعة https://t.co/tkjnAX4DoH pic.twitter.com/KOP3SB3n25 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في 2019؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وقبل أيام كشف فهد المولد نجم نادي الاتحاد عن وجود ”مُبشرات إيجابية“ عقب انتهاء جلسة الاستماع التي خضع لها من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقال فهد المولد عقب نهاية جلسة الاستماع: ”التحقيق كان يسير بشكل جيد، والأجواء كانت إيجابية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”المدينة“ السعودية: ”تحدثت بوضوح وأثبتُّ حسن النية“.

فهد المولد عقب جلسة استماع تناوله للمنشطات: الأجواء إيجابية وأثبتُّ حُسن النية https://t.co/X4WqV198L8 pic.twitter.com/RcH90i1qH4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وشارك فهد المولد في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

طريقة دخول المادة المحظورة

وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج قد كشف تفاصيل دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد وقال: ”اللاعب تلقى علاجًا في إحدى المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وأضاف: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وتابع: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

أنمار الحائلي: نثق في براءة فهد المولد من أزمة المنشطات.. وكونترا مستمر مع نادي الاتحاد (فيديو) https://t.co/ZGqkapVLtB pic.twitter.com/6w2lBSauwX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وواصل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة.. التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر“.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 61 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ6 نقاط عن الهلال الثاني، وتتبقى لكل فريق 4 مباريات في الدوري المحلي، وسيلتقيان يوم الإثنين المقبل.

وفي آخر 4 جولات سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام الاتحاد وأبها والفتح والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في ثلاث مواجهات.