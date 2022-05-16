أحمد حجازي جاهز للمشاركة في مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي سيتواجد في مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين المقبل.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“، فإن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد من يوم 15 مايو إلى يوم 23 مايو منح الجهاز الفني في نادي الاتحاد فرصة رفع مستوى جاهزية أحمد حجازي.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المدرب الروماني كوزمين كونترا سيعتمد مشاركة المدافع أحمد حجازي ضمن القائمة الأساسية أمام الهلال، بعد تجهيزه بالشكل المناسب من خلال الحصص التدريبية التي ستسبق مواجهة الكلاسيكو الحاسمة.

وشارك أحمد حجازي البالغ من العمر 31 عاما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولعب 45 دقيقة أمام المغرب قبل أن يخرج مصابا، حيث تبين تعرضه لإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة في يناير الماضي.

وكان كونترا قد منح اللاعبين راحة يومي الأحد والإثنين عقب تأجيل مباراة الهلال في الدوري، على أن يستأنف النمور تدريباتهم غدا الثلاثاء استعدادا للقاء الكلاسيكو.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 61 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ6 نقاط عن الهلال الثاني، وتتبقى لكل فريق 4 مباريات في الدوري المحلي.

وفي آخر 4 جولات سيلعب الاتحاد أمام الهلال والطائي والاتفاق والباطن، في حين سيلعب الهلال أمام الاتحاد وأبها والفتح والفيصلي.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم في 6 منها، وفاز العميد مرة، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

مباراة الهلال ضد الاتحاد.. إدارة "العميد" تطالب بتغيير الحكم البرازيلي بعد تأجيل الكلاسيكو https://t.co/zEYpzVzJ66 pic.twitter.com/bMU5l0gzIs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

تغيير الحكم

وكان الإعلامي عدنان جستنيه، المقرب من نادي الاتحاد السعودي، قد كشف أن إدارة الأخير اعترضت في خطاب رسمي وجّهته لاتحاد الكرة السعودي على تولي حَكم برازيلي إدارة مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال، التي تقام ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح جستنيه أن إدارة الاتحاد شددت على مطالبتها بحكام غير برازيليين أو الاستعانة بحكم محلي للمواجهة المقبلة المهمة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة الاتحاد والهلال تحكيميًا إلى البرازيلي ويلتون سامبايو؛ وهو ما لم يلقَ إعجاب قطاع واسع من جماهير الشارع الرياضي السعودي.