الشباب السعودي مهتم بالتعاقد مع لويس سواريز

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين،‏ أن نادى الشباب السعودي يهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروغوايانى لويس سواريز، الذي سيرحل رسميا عن أتلتيكو مدريد الإسباني بعد أيام.

وقال تركي الغامدي الصحفي بجريدة ”اليوم“ إن هناك عدة أندية أخرى بالإضافة لنادي الشباب تسعى للحصول على توقيع لويس سواريز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد صيف العام 2020 قادما من برشلونة.

لويس سواريز مازال لديه ما يقوله، هدف جميل جدا في شباك أوساسونا #اتلتيكو_مدريد

pic.twitter.com/8hFn4fqFks — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وبدأ سواريز، البالغ من العمر 36 عاما، مسيرته الكروية مع نادي ناسيونال في أوروغواي العام 2005، وانتقل لنادي غرونيننغن الهولندي العام 2006، ولعب معهم 33 مباراة سجل فيها 13 هدفا، وفي 2007 انتقل لنادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي يناير 2011 انتقل لنادي ليفربول الإنجليزي.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة صيف العام 2014، مقابل 81 مليون يورو،

وأعلن أتلتيكو مدريد رسميا رحيل لويس بنهاية الموسم الحالي، حيث خاض أمام إشبيلية أمس الأحد آخر مباراة له مع أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ولعب لويس منتخب لمنتخب أوروغواي 132 مباراة، سجل فيها 68 هدفا، وتوج بكوبا أمريكا في 2011، وفاز بالمركز الرابع في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وسجل سواريز الموسم الحالي 13 هدفا وصنع 3 في 44 مباراة مع أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، وبشكل عام سجل للفريق 34 هدفا وصنع 6 في 82 مباراة منذ 2020.

وخاض سواريز مع برشلونة 283 مباراة سجل فيها 195 هدفا وصنع 113، ونال معه كل الألقاب الممكنة، وسواريز ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة وسجل 195 هدفا، مقابل 672 هدفا للهداف الأول ليونيل ميسي، و195 هدفا لسيزار رودريغيرز ثاني أفضل هداف في تاريخ الفريق.

ونال سواريز مع برشلونة لقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس العالم للأندية، و5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.

أما مع أتلتيكو مدريد فنال سواريز لقبا في الدوري الإسباني، في حين سجل 82 هدفا وصنع 46 في 133 مباراة مع ليفربول ونال معه لقبا وحيدا وكان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، العام 2012.

ويحتل الشباب، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي النصر الذى يحتل المركز الثالث.