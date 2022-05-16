الإسباني الشهير ماتيو لاهوز حكما لمباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك

سيقود الحكم الإسباني الشهير ماتيو لاهوز مباراة نادي الهلال أمام الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقا للصحيفة ”الرياضية“، فإنه تقرر تعيين الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء، يوم الخميس المقبل.

سامي الخيبري قبل مباراة الفيحاء ضد الهلال: نسعى لصناعة التاريخ واقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/s5ItVxGlhv pic.twitter.com/PfHLXd8EYz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2022

ويملك لاهوز البالغ من العمر 45 عاما خبرة تدريبية كبيرة، وقاد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين تشيلسي ومانشستر سيتي والتي انتهت بفوز البلوز 1/0.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن لاهوز أدار الموسم الحالي 31 مباراة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و20 في الدوري الإسباني، و4 في الدوري الأوروبي، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا.

وخلال الـ31 مباراة أشهر لاهوز البطاقة الصفراء 139 مرة، وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة مرة وحيدة، واحتسب 9 ضربات جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/AemFBlsy8Z pic.twitter.com/euGdTVz0GR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وإلى جانب إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، سبق أن أدار لاهوز نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 2013/2014 والذي انتهى بفوز الملكي 2/1، وشهد هدف غاريث بيل التاريخي.

كما أدار إياب نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 2012/2013 حيث فاز الميرنغي 2/1.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ أيضا فإن لاهوز أدار 474 مباراة في مختلف المسابقات خلال مسيرته التدريبية، أشهر فيها 2197 بطاقة صفراء، وطرد 53 لاعبا بشكل مباشر، واحتسب 114 ضربة جزاء.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/M56lOw9FfW pic.twitter.com/8rS6jSsliP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيحاء، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة.

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

ويسعى الهلال للتتويج باللقب العاشر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يسبق أن نال الفيحاء اللقب من قبل.

وتقابل الهلال والفيحاء مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.