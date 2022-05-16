سامي الخيبري قبل مباراة الفيحاء ضد الهلال: نسعى لصناعة التاريخ واقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

شدد سامي الخيبري، قائد فريق الفيحاء، على سعي زملائه لصناعة التاريخ في مواجهة الهلال المقبلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستقام مواجهة الهلال والفيحاء، يوم الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقال الخيبري، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الاثنين ”سندخل المباراة وأعيننا على صناعة تاريخ جديد في مسيرة النادي، كما أننا عاقدو العزم على تحقيق لقب أغلى الكؤوس والألقاب لرسم الفرحة والبسمة على وجوه كل عشاق النادي“.

وأضاف ”ندرك جيدا أهمية الوصول إلى المباراة النهائية ونعرف كثيرا أننا سنواجه فريقا كبيرا ومتمرسا في حصد البطولات ومتخما بالنجوم والأسماء المحلية والأجنبية، وبلا شك سنحترم منافسنا جيدا من بداية المباراة حتى صافرة النهاية“.

وتابع ”نتمنى أن نقدم ضد الهلال مباراة رائعة وممتعة لتعكس المستوى الكبير الذي وصلت إليه الكرة السعودية“.

وكان الهلال تأهل للمباراة النهائية، بعدما حقق الفوز أمام الشباب، بنتيجة 2-1، فيما تمكن الفيحاء من إسقاط الاتحاد بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/AemFBlsy8Z pic.twitter.com/euGdTVz0GR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

ويعد الهلال ثالث أكثر الفرق تحقيقا لبطولة كأس الملك عبر التاريخ، برصيد 9 مرات، آخرها خلال عام 2020، فيما يتصدر الأهلي الترتيب بواقع 13 مناسبة.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي، تأجيل جميع مباريات الجولة الـ 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

يذكر أن نادي الهلال سيواجه الاتحاد، الاثنين المقبل في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي وسط صراع قوي بين الفريقين على اللقب.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال قبل 4 جولات من النهاية.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، يوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، سيحضر المباراة النهائية.

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في الـ1 من مايو 2014.

وتقابل الهلال والفيحاء مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.