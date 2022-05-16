إدارة النصر تعرض منصبا إداريا على وليد عبدالله بالفريق حال اعتزاله بعد نهاية عقده

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن إدارة نادي النصر السعودي قدمت عرضا لحارس الفريق وليد عبدالله، بالانضمام للجهاز الإداري للفريق الأول في حال قرر اعتزال الكرة بعد نهاية عقده مع النادي.

وينتهي تعاقد وليد عبدالله مع النصر في 2023، بعدما قام بتجديده في 2020 لمدة 3 مواسم، ولم تعلن الإدارة أو الحارس موقفها من تجديد التعاقد أو الاعتزال حتى الآن.

وانضم وليد إلى النصر قادما من الشباب في منتصف موسم 2017، وشارك مع فريقه الأصفر أساسياً حتى قدوم جونز مطلع موسم 2019، وساهم في حصول فريقه على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأرجنتيني ميغيل روسو، المدير الفني لفريق النصر، أبدى ثقته الكبيرة في وليد عبدالله، ليكون الحارس الأساسي خلال الموسم الحالي بالكامل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن إدارة نادي النصر تسعى لتدعيم صفوف الفريق بحارس مرمى جديد.

وأكدت التقارير أن البرازيلي دييغو ألفيس، حارس مرمى فلامنغو البرازيلي، على رادار أحد الأندية بالدوري السعودي، لتربطه بالانضمام للعالمي في الميركاتو المقبل.

ولاقى ألفيس اهتمامًا من أندية سعودية ويابانية ومكسيكية، في ظل اقتراب الحارس البرازيلي من دخول الفترة الحرة مع نادي فلامنغو، حيث يرتبط الحارس بعقد حتى 31 ديسمبر المقبل.

ولم يشارك ألفيس مع فلامنغو، سوى في مباراتين فقط هذا الموسم، حيث يعد الحارس الثالث في الفريق، بعد هوغو سوزا وسانتوس.

الفريق الفايز في مناورة اليوم 😄

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ويستعد النصر لمواجهة الرائد، يوم السبت 21 مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، بالجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتاريخيا تواجه الفريقان 27 مرة في عهد دوري المحترفين، سيطر عليها النصر بـ21 حالة فوز، مقابل فوز وحيد للرائد، وتعادلا في 5 مباريات، وخلال هذه المواجهات، تمكن النصر من تسجيل 64 هدفًا مقابل 17 هدفًا للرائد فقط.

وعلى صعيد النتائج الكبرى تمكن النصر من تسجيل خماسية نظيفة في شباك الرائد في مناسبتين، كانت الأولى في الدور الأول موسم 2017ـ2018، ليعود ويكرر النتيجة ذاتها في الدور الثاني لموسم 2018ـ2019.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في الدور الأول هذا الموسم، على ملعب مرسول بارك، قد انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة، خلف الهلال صاحب الوصافة بـ4 نقاط، والاتحاد المتصدر بـ10 نقاط، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، فيما يحتل الرائد المركز التاسع برصيد 30 نقطة في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.