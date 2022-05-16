وليد الفراج يكشف حقيقة خصم نقاط من نادي الاتحاد بسبب قضية حمدالله (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حقيقة توقيع عقوبة على نادي الاتحاد السعودي، بسبب قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، وناديه السابق النصر.

ورد وليد الفراج على متابع سأله عن حقيقة توقيع عقوبات خصم نقاط على الاتحاد، قائلا ”هذا من ضمن وسائل الضغط النفسي على الاتحاد ويقولون هناك احتجاج من النادي الفلاني، ولكن هذه سوالف صيف وقناعتي وليس معلومة لم يتخذ يوما أي قرار على الأقل في المدى المنظور بناء على مكالمات وتسجيلات لم تسجل هذه السابقة نهائيا“.

وبدأت خلافات النصر وحمدالله في نوفمبر 2021، إذ أعلن ”العالمي“ بشكل رسمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

بعدما تبادل الطرفان الشكاوى أمام الجهات الرسمية، بسبب الأمور المالية، لكن أخيرًا دخل النادي الجداوي على خط الشكاوى.

وأعلن بعد ذلك نادي النصر امتلاكه لتسجيلات صوتية لمكالمة جمعت حمدالله بحامد البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد، يحرضه فيها على الرحيل عن النصر والتمرد خلال فترة سريان العقد.

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقق في القضية، لكن بحسب التقارير فإنه في جلسة التحقيق، أنكر النادي الجداوي التهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أن التسجيلات مفبركة.

وبحسب خبراء القانون فإن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، إنما سيتم اللجوء للجهات المختصة من أجل كشف حقيقة التسجيلات، وما إذا كانت مفبركة أم صحيحة؟

كما تحدث الإعلامي هتان النجار عن الأمر، قائلا عبر حسابه الشخصي على تطبيق ”سناب شات“: ”لا خصم نقاط على نادي الاتحاد، ومصادر تؤكد لم يطرأ أي جديد بخصوص حمدي النقاز وقضية تسجيله في الأهلي“.

وكان نادي الهلال قدّم اعتراضًا على مشاركة التونسي حمدي النقاز برفقة الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مطالبًا بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

ويعد هجوم نادي الاتحاد السعودي، الأفضل في نسخة واحدة من بطولة الدوري منذ استحداث نظام الاحتراف صيف 2008.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن نادي الاتحاد أحرز 58 هدفا في النسخة الحالية من الدوري بزيادة عن رصيده في أي موسم سابق بعدما تخطى العميد حصيلة الـ 57 هدفا التي كررها في الموسمين الماضيين.

وسجل لاعبو نادي الاتحاد 58 هدفا خلال 26 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم بمتوسط 2.2 هدف في المباراة الواحدة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة؛ إذًا الفريق قادر على تحقيق رقم قياسي في تاريخه.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة بطولة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

وسيواجه نادي الاتحاد، كلا من الهلال والطائي والاتفاق والباطن في الجولات الأربع الأخيرة من بطولة الدوري السعودي من أجل التتويج بلقبه الأول منذ 2009.