الهلال يحسم مصير أوديون إيغالو مع الفريق

تحدثت تقارير صحفية عن مصير اللاعب النيجيري أوديون إيغالو مع نادي الهلال في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير، وفقًا لصحيفة ”الوئام“ السعودية، أن الهلال قرر الإبقاء على إيغالو وعدم رحيله عن النادي، الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التي قدمها للفريق.

وكانت تقارير سابقة صرحت أن نادي موناكو الفرنسي، ونادي خيتافي الإسباني، يبحثان إمكانية التعاقد مع النيجيري إيغالو خلال، الصيف المقبل.

وانضم إيغالو للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الشباب السعودي، لمدة موسم ونصف الموسم، بعقد بلغت قيمته 25 مليون يورو.

وخاض المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 32 عامًا، مع الشباب 32 مباراة، في مختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويتصدر إيغالو صدارة هدافي الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس المحترفين بـ 21 هدفًا منذ انضمامه للهلال.

ولعب أوديون لعدة أندية، منها: لين، غرناطة، واتفورد، تشانغتشون ياتاي، شنغهاي الصيني، وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل الهلال المركز الثاني بدوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة.