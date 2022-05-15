القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت القنوات الرياضية السعودية (ksa sports) عن إذاعتها لمباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوقفت القنوات الرياضية السعودية (ksa sports) عن بث مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الموسم الجاري، بعد نقل الحقوق إلى شركة الرياضة السعودية (ssc sports).

وأصدرت القنوات الرياضية السعودية بيانًا قالت فيه إنها ستقوم ببث مباراة الهلال ضد الفيحاء على قناة ksa sports 1 التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

🏆 نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 🆚 الهلال – الفيحاء

⏰ 9:00 م

📺 الرياضية السعودية 1️⃣#الهلال_الفيحاء pic.twitter.com/QHrlALHmtJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 15, 2022

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيحاء، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، سيحضر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخميس المقبل، بين الهلال والفيحاء.

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

الأمير محمد بن سلمان يحضر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/ohJwnE6cuE pic.twitter.com/Q9WhINem81 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

تردد قناة ksa sports 1

1 على عرب سات:

التردد 12149 أفقي

معدل الترميز 27500

2 على النايل سات

التردد: 12284 رأسي

معدل الترميز 27500

ويسعى الهلال للتتويج باللقب العاشر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يسبق أن نال الفيحاء اللقب من قبل.

وتقابل الهلال والفيحاء مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

واستهل الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الرائد 2/0، ثم فاز 2/1 على النصر في ربع النهائي، وواجه الهلال في نصف النهائي منافسه الشباب، وفاز عليه 2/1 أيضًا.

أما الفيحاء ففي طريقه إلى النهائي أقصى كلًا من أبها بالفوز عليه برباعية نظيفة، ثم تغلب على الباطن، والاتحاد وتغلب عليه 1/0.