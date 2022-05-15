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رياضة

تقرير: كوزمين كونترا يتلقى عروضا للرحيل عن نادي الاتحاد السعودي
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 17:32 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 17:50 GMT

تقرير: كوزمين كونترا يتلقى عروضا للرحيل عن نادي الاتحاد السعودي

الاتحاد بقيادة كونترا يستعد لمواجهة الهلال في منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الإثنين.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت وكيلة اللاعبين آنا ماريا برودان عن عدة عروض مقدمة للمدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الموسم الحالي.

ونقل موقع ”digisport“ عن وكيلة اللاعبين أن المدربين الرومان جيدون في عملهم، وأبرزهم كوزمين كونترا المميز في عمله حيث اقترب من تحقيق لقب الدوري للنادي السعودي مع نادي الاتحاد.

ولم تكشف وكيلة اللاعبين الشهيرة عن العروض التي تملكها لكوزمين كونترا في الوقت الحالي، علما أن عقد المدرب مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويملك كوزمين، البالغ من العمر 46 عاما، خبرة جيدة في الكرة السعودية، حيث سبق له تدريب نادى الهلال عام 2007، كما تولى تدريب المنتخب الروماني، وناديي بترولول بلويستي، ودينامو بوخارست الرومانيين وخيتافي وألكوركون الإسبانيين.

وبدأ كوزمين مسيرته التدريبية في نادى بوليتينيكا تيميشوارا الروماني في 2010، وبعد موسمين انتقل لنادي فوينلابرادا الإسباني، ثم انتقل لقيادة فريق بترولول بلويستي.

وحصل كوزمين على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا، حيث فاز بكأس رومانيا مع نادي بترولول بلويستي في 2012، وكأس الرابطة في 2016 مع دينامو بوخارست.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كوزمين كونترا قاد الاتحاد في 25 مباراة منذ تعيينه في أغسطس 2021، وحقق العميد الفوز في 18 مباراة، وتعادل 4 مرات، وخسر ثلاث مرات.

وفي أغسطس الماضي أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعيين الروماني كوزمين كونترا مدربا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المقال البرازيلي كاريلي، لمدة موسم رياضي واحد.

وكونترا لاعب دولي سابق، لعب مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما مثّل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية، واختتم كونترا مشواره في الملاعب، بقميص بوليتينيكا تيميسوارا الروماني في 2011، قبل أن يتجه لعالم التدريب.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كوزمين كونترا قاد خلال مسيرته التدريبية في 241 مباراة حققت فرفه الفوز في 118 مرة وتعادلت في 63 في حين خسرت 60 مرة.

ويستعد الاتحاد بقيادة كونترا، لمواجهة الهلال في منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة من 26 مباراة حيث يبعد عن الهلال الوصيف بـ6 نقاط، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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