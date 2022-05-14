ما هدية فرح جفري لليونيل ميسي أثناء لقائها معه في السعودية؟ (صور)

أعربت فرح جفري، لاعبة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادتها الكبيرة بلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على هامش حضوره إلى جدة، بعد أن أصبح سفيرًا للسياحة السعودية.

ونشرت فرح صورًا لها مع ميسي وهي تقدم إليه هدية، عبارة عن قميصها مع المنتخب السعودي.

وكتبت جفري عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، يوم السبت: ”كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب. يلهمني دائمًا مثلما ألهم الملايين بطريقة لعبه وأدائه المبهر. سعيدة جدًّا بإتاحة الفرصة لمقابلة ليونيل. أرحب به سفيرًا للسياحة السعودية“.

وقضى النجم الأرجنتيني أيامًا عدة في جدة، وزار المواقع التاريخية برفقة مواطنه وزميله لياندرو باريديس وأصدقائهما، إضافة إلى استمتاعه بشواطئ البحر الأحمر الذي نال إعجابه، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“.

كبرت و انا اتفرج على ابداع ميسي في الملعب 😍. دايماً كان يلهمني, زي ما ألهم الملايين، بطريقة لعبه و ادائه المبهر. جداً سعيده انه اتيحت لي الفرصه اني اقابل ليونيل ميسي و ارحب به كسفير للسياحة في السعودية و شكرا الف شكر لكل من دعمني في مشواري الكروي. @VisitSaudiNow @TeamMessi pic.twitter.com/7drADDInuy — Farah Jefry فرح جفري (@Farah_Jefry) May 14, 2022

وكانت الأميرة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ صورا من جولة اصطحبت خلالها ميسي وعددًا من أصدقائه في جولة سياحية.

ورافقت الأميرة هيفاء، التي تشغل منصب مساعد وزير السياحة، النجم الأرجنتيني الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية، داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر الأحمر.

وتعد زيارة ميسي للمملكة هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 بمباراة ودية أمام المنتخب السعودي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يشهد حضوره كأس ”سوبر كلاسيكو“ بين البرازيل والأرجنتين في الرياض.

وفي 2020، كانت زيارة النجم الأرجنتيني الثالثة للمملكة، عندما شارك في مواجهة فريقه السابق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

من هي فرح جفري؟

وُلدت فرح في 12 يناير/كانون الثاني 2003، وكانت تهتم بالعديد من الألعاب الرياضية مثل كرة السلة والسباحة، لكن إعجابها الكبير بمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز مع والدها في طفولتها نقل لها عشق كرة القدم، خاصة وهي من عشاق دي بروين.

تجيد فرح اللغة الإنجليزية، ودرست المحاسبة والمالية في الجامعة، وأطلق عليها الجمهور لقب F16 وذلك نسبة إلى أول حرف من اسمها ورقم قميصها 16، ويتشابه الاسم مع إحدى الطائرات المقاتلة الأمريكية.

وفرح جفري، التي لقبت بخليفة البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تعد من أهم المواهب النسائية الكروية في المملكة.

وتلعب فرح جفري في فريق جدة إيغلز، الذي انضم لدوري جدة السعودي للسيدات، وتعد واحدة من أولئك اللاتي يحلمن بالسير على هذا الطريق، لا سيما في ظل المهارة الفائقة التي تتمتع بها، والتي يشهد لها بها جميع من شاهدها.

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وكانت ”فرح“ التي ترتدي القميص رقم 16 في فريقها جدة إيغيلز والمنتخب السعودي قد توجت عشقها لكرة القدم بالحصول على لقب هدافة بطولة كأس أبطال المناطق، لأول دوري نسائي في نسخته الأولى قبل النسخة الرسمية الأولى.

وفي دليل على بروز اسمها في عالم كرة القدم النسائية السعودية، وقعت شركة ”أديداس“ العالمية للملابس والمستلزمات الرياضية عقدًا مع ”فرح“.

وفي أحد الأحداث الرياضية المتعلقة بعقد الرعاية، التقت مع النجم الفرنسي الأسطوري زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وقد عبرت عن سعادتها بهذا اللقاء بصورة جمعتها بـ“زيزو“ وعلقت عليها قائلة عبر حسابها على إنستغرام: “لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بالأسطورة زيدان، وبالتأكيد هي لحظة لا أستطيع وصفها بالكلمات“.