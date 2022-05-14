الهلال السعودي يفاوض نادي طرابزون التركي لضم دجاجيني تافاريس

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا لنظيره طرابزون سبور التركي، لضم لاعب الفريق دجاجيني تافاريس.

ووفقا لصحيفة ”fanatik“ التركية، فإن إدارة الهلال قدمت عرضا بقيمة 6 ملايين يورو لضم دجانيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة التركية إن إدارة طرابزون سبور ستقوم باتخاذ القرار النهائي للاعب البالغ من العمر 31 عاما إذا اتخذ قراره في الرحيل، حيث يحق لها الحصول على 15% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر.

وسبق لدجانيني اللعب للنادي الأهلي السعودي في 2020، حيث شارك مع الفريق في 56 مباراة، في كل المسابقات الرسمية، سجل خلالها 32 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2020.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لدجانيني 5.5 مليون يورو، وقام هذا الموسم بتسجيل 11 هدفا، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

ولعب دجانيني لعدة أندية أخرى مثل: بنفيليس، يو دي ليريا، بنفيكا، أولهانينسي (إعارة)، وناسيونال، وسانتوس لاغونا.

ويحتل الهلال المركز الثاني بدوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت موعدا جديدا لمباراة الهلال والاتحاد المرتقبة في قمة الجولة 27 من عمر المسابقة.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان مساء الأحد في ضيافة نادي الاتحاد بمدينة جدة، قبل قرار تأجيل مباريات الجولة بالكامل.

وقررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد الجولات من 27 إلى 30، بعد تأجيلها حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل.

وجاء ذلك بناء على قرار وزارة الرياضة السعودية القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة حتى يوم الاثنين 16 مايو 2022.

وسيكون الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد مساء يوم الاثنين 23 مايو 2022.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بمباريات الجولة الأخيرة يوم 23 يونيو.