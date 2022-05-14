تقرير: السعودية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2023

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن السعودية تقدمت بطلب لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد تراجع الصين بشكل رسمي عن استضافة البطولة القارية.

وبحسب شبكة ”غول“ العالمية، فإن السعودية تقدمت بطلب لاستضافة كأس الأمم الآسيوية 2023، علمًا بأن السعودية تقدمت بطلب لاستضافة نسخة 2027.

ووفقًا للشبكة نقلًا عن مصادر، فإنه من المرجح أن تقام البطولة في قطر، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأشارت إلى أن إقامة كأس آسيا 2023 في قطر قد تصب في مصلحة السعودية، إذ يُعد الملف القطري المنافس الأهم والأشرس لنظيره السعودي لطلب استضافة نسخة 2027، ويتواجد معهما في السباق الهند وإيران.

ولم يسبق للسعودية استضافة أي نسخة من كأس آسيا على الرغم من أن منتخبها نال لقب البطولة 3 مرات، أعوام 1984 و1986 و1996، كما حصل الأخضر على مركز الوصيف في ثلاث مناسبات أعوام 1992 و2000 و2007.

واستضافت السعودية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب بنظام البطولة المجمعة الشهر الماضي.

رسميًا.. السعودية تطلب تنظيم كأس أمم آسيا 2027 (شاهد) https://t.co/vN0yjy0ZRM pic.twitter.com/lzThrbuHqe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2020

وفي وقت سابق قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن الصين تخلت عن حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب الوضع الخاص بجائحة كوفيد-19 على أراضيها.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا في 10 مدن صينية مختلفة، خلال الفترة ما بين 16 يونيو /حزيران، و16 يوليو/ تموز العام المقبل.

وأقيمت آخر نسخة في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات، العام 2019، وتقام كأس آسيا كل 4 أعوام، وسبق أن استضافت الدول العربية البطولة 6 مرات، بواقع مرتين في الإمارات، ومرتين في قطر، ومرة في الكويت، ومرة في لبنان.

وكأس آسيا 2023 هي النسخة رقم 18 من كأس آسيا، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا، بالإضافة إلى المضيف.

وضمن 12 منتخبًا التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وهي: السعودية، والإمارات، والعراق، وعُمان، وسوريا، وقطر، ولبنان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وفيتنام، وإيران.

ونال منتخب قطر لقب النسخة الأخيرة، بفوزه في النهائي على اليابان، في حين نال منتخب اليابان اللقب 4 مرات (رقم قياسي)، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية، وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من: قطر، وأستراليا، والعراق، والكويت.