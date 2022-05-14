رئيس الإمارات

رثاء ومبايعة

تشييع شيرين

نعي واسع

وفاة رئيس الإمارات

عبدالرحمن المطيري

الظهران مول

مظاهرات إيران
أظهر المزيد

رياضة

الأمير محمد بن سلمان يحضر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تاريخ النشر: 14 مايو 2022 11:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2022 11:20 GMT

الأمير محمد بن سلمان يحضر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيحاء، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، سيحضر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخميس المقبل، بين الهلال والفيحاء.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيحاء، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة.

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

ويسعى الهلال للتتويج باللقب العاشر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يسبق أن نال الفيحاء اللقب من قبل.

وتقابل الهلال والفيحاء مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

واستهل الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الرائد 2/0، ثم فاز 2/1 على النصر في ربع النهائي، وواجه الهلال في نصف النهائي منافسه الشباب، وفاز عليه 2/1 أيضًا.

أما الفيحاء ففي طريقه إلى النهائي أقصى كلًا من أبها بالفوز عليه برباعية نظيفة، ثم تغلب على الباطن، والاتحاد وتغلب عليه 1/0.

تأجيل المباريات
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد قررت تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة تأجيل كافة مباريات الجولة الـ 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

وقالت الرابطة: ”قررت ‏رابطة دوري المحترفين للدوري السعودي تأجيل مباريات الجولة الـ 27؛ بسبب وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play