الأمير محمد بن سلمان يحضر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، سيحضر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخميس المقبل، بين الهلال والفيحاء.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال منافسه الفيحاء، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين https://t.co/M56lOw9FfW pic.twitter.com/8rS6jSsliP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

وهذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، حيث أقيمت نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على أرضه منذ افتتاحه في 1 مايو 2014.

ويسعى الهلال للتتويج باللقب العاشر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما لم يسبق أن نال الفيحاء اللقب من قبل.

وتقابل الهلال والفيحاء مرتين الموسم الحالي، وكانتا في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادلا سلبيا على أرض الهلال، قبل أن يفوز الفيحاء 1/0 قبل أيام.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الحالي.

مواعيد وجدول المباريات المتبقية في الدوري السعودي https://t.co/JIdl2s0lSt pic.twitter.com/xrhbUbrEP8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

واستهل الهلال مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الرائد 2/0، ثم فاز 2/1 على النصر في ربع النهائي، وواجه الهلال في نصف النهائي منافسه الشباب، وفاز عليه 2/1 أيضًا.

أما الفيحاء ففي طريقه إلى النهائي أقصى كلًا من أبها بالفوز عليه برباعية نظيفة، ثم تغلب على الباطن، والاتحاد وتغلب عليه 1/0.

الموعد الجديد لمباريات الجولة 27 للدوري السعودي بعد تأجيلها حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد https://t.co/3CEpXmr3b8 pic.twitter.com/q2Oi1JZ6BP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

تأجيل المباريات

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد قررت تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة تأجيل كافة مباريات الجولة الـ 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

وقالت الرابطة: ”قررت ‏رابطة دوري المحترفين للدوري السعودي تأجيل مباريات الجولة الـ 27؛ بسبب وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته“.