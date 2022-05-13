من هو ماجد سرور الجمعان العضو الجديد في مجلس إدارة نيوكاسل؟

عين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ماجد سرور الجمعان مستشار الصندوق السعودي للاستثمار العام والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف مديراً للنادي المنافس في الدوري الممتاز.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه تم تسجيل الجمعان، والذي كان عضوًا في مجلس إدارة نادي النصر، اليوم في ملفات شركة نيوكاسل هاوس.

ويأتي تعيين الجمعان بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن طقم جديد للفريق باللونين الأخضر والأبيض للموسم المقبل ، والذي يشبه إلى حد كبير طقم المنتخب السعودي.

نيوكاسل سيلعب خارج أرضه بقميص يشبه قميص المنتخب السعودي (صور) https://t.co/hAU8jl4TIr pic.twitter.com/CFzXbcldKI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

ويحمل قميص نيوكاسل خارج أرضه للموسم المقبل اللونين الأخضر والأبيض، حيث تتلون الأكمام والياقة حول العنق باللون الأخضر على خلفية بيضاء بالكامل ، مما يشبه إلى حد كبير قميص المنتخب السعودي.

ويرى النادي التصميم الجديد على أنه فرصة لزيادة تدفقات الإيرادات من خلال مبيعات القمصان في السعودية التي تمثل جماهيرها الجانب الأكبر من عشاق النادي.

من هو ماجد سرور الجمعان؟

والجمعان هو العضو الرابع في مجلس إدارة نيوكاسل ، إلى جانب المساهمين الاخرين أماندا ستافيلي وجيمي روبين ومستشار الديوان الملكي السعودي ياسر الرميان.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 80 في المائة في النادي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 305 مليون جنيه إسترليني ، وأكد الدوري الممتاز عدم وجود اتصالات بين صندوق الاستثمارات العامة والدولة السعودية.

وحضر الجمعان المباراة الأولى في عهد الملاك السعوديين ، حيث خسر 3-2 أمام توتنهام هوتسبر على ملعب سانت جيمس بارك.

ولعب الجمعان البالغ عمره 51 عاما في صفوف النصر موسم 88-1989 وهو لم يتجاوز 20 عاماً وكان الفريق الأول وقتها يضم مجموعة من النجوم الدوليين خصوصاً في خط الهجوم الذي كان يشكل أغلب هجوم المنتخب الأول بطل القارة الآسيوية -آنذاك- أمثال ماجد عبد الله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي.

وبعد اعتزاله في 1993 سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة إدارة الأعمال وأكمل دراساته العليا ليحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة سياتل ومن ثم على درجة الدكتوراه.

وعاد إلى المملكة وخاض تجربة رياضية جديدة ، حيث أصبح لاعباً للغولف وشارك مع منتخب السعودي وحقق بعض الإنجازات منها التأهل إلى التصفيات النهائية للغولف في جنوب إفريقيا عام 2011 والفوز بالمركز الأول في منافسات البطولة السعودية الكندية للغولف عام 2015.

وفي عام 2018 اختاره رئيس النصر سعود السويلم ليكون عضواً في مجلس إدارة النصر الجديد وذلك قبل تعيينه في مجلس إدارة نيوكاسل الذي سيستضيف آرسنال يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري الممتاز.