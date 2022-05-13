مواعيد وجدول المباريات المتبقية في الدوري السعودي

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي، تأجيل كافة مباريات الجولة الـ 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”قررت ‏رابطة دوري المحترفين للدوري السعودي تأجيل مباريات الجولة الـ 27؛ بسبب وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وتقرر أن تقام مباريات الجولتين الـ 27 و28 في شهر مايو الحالي.

ووفقًا للجدول الجديد، فإن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ستقام، يوم 23 مايو الجاري.

أما مواجهات الجولتين الـ 29 و30 فستقام، في يونيو المقبل، بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبل.

وتقام مباريات الجولة الـ29 جميعها خلال، يوم السبت 18 يونيو.

وستكون نهاية الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 من الشهر ذاته.

وفيما يلي جدول باقي مباريات الدوري السعودي:

وانطلقت منافسات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، أمس الخميس، حيث فاز التعاون على الباطن بهدف نظيف، والشباب على الفيصلي بنفس النتيجة.

وكان مقررًا أن تستأنف مباريات الجولة السابعة والعشرين، وهي: (الفيحاء ضد ضمك، الرائد ضد النصر)، اليوم الجمعة.

وغادر جميع العاملين والمنظمين من ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بعد تأجيل مباراة الرائد ضد النصر.

وتم نفاد أكثر من 55 ألف تذكرة لحضور لقاء فريقي الاتحاد والهلال، قبل أن يتم تأجيله.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

كما قررت وزارة الرياضة السعودية تعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا قالت فيه: ”بناءً على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ”رحمه الله“.