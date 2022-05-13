تأجيل مباريات الدوري السعودي حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل المباريات المتبقية في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي، تأجيل كافة مباريات الجولة 27 التي تتضمن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”قررت ‏رابطة دوري المحترفين للدوري السعودي تأجيل مباريات الجولة 27؛ بسبب وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

📄 رابطة الدوري السعودي للمحترفين تتقدّم بخالص العزاء لحكومة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ #خليفة_بن_زايد. pic.twitter.com/RLKgSDWbov — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 13, 2022

وتوفي، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: ”تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا، اليوم الجمعة 13 مايو“.

وأضافت: ”تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من غد “ السبت “، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وانطلقت منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي، أمس الخميس، حيث فاز التعاون على الباطن بهدف نظيف، والشباب على الفيصلي بنفس النتيجة.

وكان مقررًا أن تستأنف مباريات الجولة السابعة والعشرين، وهي: (الفيحاء ضد ضمك، الرائد ضد النصر)، اليوم الجمعة.

وغادر جميع العاملين والمنظمين من ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بعد تأجيل مباراة الرائد ضد النصر.

وتم نفاد أكثر من 55 ألف تذكرة لحضور لقاء فريقي الاتحاد والهلال، قبل أن يتم تأجيله.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.