نيوكاسل سيلعب خارج أرضه بقميص يشبه قميص المنتخب السعودي (صور)

يستعد نيوكاسل يونايتد للعب باللونين الأخضر والأبيض المميزين للمنتخب السعودي، وذلك الموسم المقبل 2022/2023 مع بقاء القميص الأساسي المميز لنيوكاسل كما هو.

وقالت صحيفة ديلي ميل“ البريطانية إن قميص الفريق خارج أرضه الذي صممه ”كاستور“ يحمل الألوان التقليدية للسعودية، التي يمتلك صندوق استثماراتها العامة 80% من النادي.

وتم تلوين شعار نيوكاسل، وكذلك الأكمام والياقة باللون الأخضر على خلفية بيضاء بالكامل، ما يشبه إلى حد كبير قميص المنتخب السعودي.

ومن المرجح أن يجتذب هذا القميص انتقادات من معارضي ملكية السعودية للنادي، حيث لم يكن هناك اتصال بين صندوق الاستثمارات العامة والدولة السعودية قبل الموافقة على استحواذهم على النادي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي..

ومع ذلك، سيرى النادي التصميم على أنه فرصة لزيادة تدفقات الإيرادات من خلال مبيعات القمصان في السعودية، بينما حذر المدير الفني إيدي هاو من أن القوة الشرائية لنيوكاسل ستتأثر بالقواعد المالية هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة ذاتها الشهر الماضي بأنه تمت مناقشة ميزانية انتقالات الصيف الحالي والتي تتراوح بين 60 و 80 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى مبيعات اللاعبين.

وكان نيوكاسل أكثر الأندية الأوروبية التي أنفقت على تعاقدات اللاعبين في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث دفع 94 مليون جنيه إسترليني في خمسة لاعبين فيما كانت أول فترة انتقالات تحت الملكية السعودية.

وأعلن الملاك الجديد عن طموح المنافسة مع مانشستر سيتي وليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي. لكن تفاخرهم بالعام الجديد، إلى جانب عدم وجود عائدات إضافية تم تحقيقها عن طريق الصفقات التجارية، يعني أن النادي سيعمل بحذر هذا الصيف.

وقال هاو: ”مع اللعب المالي النظيف، لدينا قيود ولدينا أشياء يتعين علينا العمل ضمنها. لا يمكننا فقط الخروج وإنفاق الأموال على لاعبين مثلما كان يمكن للفرق أن تفعله في الماضي. تغيير فريق بالكامل في فترة انتقالات واحدة ليس خيارا بالنسبة لنا“.

وأضاف ”كلما زادت الأموال التي تنفقها في فترة انتقالات واحدة، زاد تأثيرها على قدرتك على الإنفاق في الفترات التالية. لكن هذا لا يعني أننا بلا طموح تمامًا. نحن ندرك جيدًا أنه يتعين علينا تغيير الفريق وعلينا إجراء تحسينات، لكن التوازن سيكون صعبًا“.

ووضع نيوكاسل عينه على بعض اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينهم دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، وداروين نونيز مهاجم بنفيكا، وباتريك شيك لاعب باير ليفركوزن، وألكسندر إسحاق من ريال سوسيداد، ومهاجم ريمس الشاب هوغو إيكيتيك.