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رياضة

ترتيب الدوري السعودي: التعاون يعزز فرص البقاء بالفوز على الباطن.. والشباب يتخطى الفيصلي
تاريخ النشر: 12 مايو 2022 20:33 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2022 21:35 GMT

ترتيب الدوري السعودي: التعاون يعزز فرص البقاء بالفوز على الباطن.. والشباب يتخطى الفيصلي

ابتعد التعاون مؤقتا عن مراكز الهبوط بفوز صعب 1-صفر على الباطن، بينما استغل الشباب طرد الحارس مصطفى ملائكة ليهزم الفيصلي المتعثر بنفس النتيجة في الدوري السعودي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ابتعد التعاون مؤقتا عن مراكز الهبوط بفوز صعب 1-صفر على الباطن، بينما استغل الشباب طرد الحارس مصطفى ملائكة ليهزم الفيصلي المتعثر بنفس النتيجة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

سجل لياندر تاوامبا هدف التعاون الوحيد من ضربة رأس بعد جهد فردي مميز من المصري مصطفى محمد في الدقيقة العاشرة.

وهذا الفوز السابع للتعاون في 27 مباراة ورفع رصيده إلى 29 نقطة، ولكن يبقى الخطر قائما إذ يبتعد بنقطتين عن مراكز الهبوط مع تبقي ثلاث مباريات بالموسم.

وعقدت الهزيمة مهمة الباطن القابع في المركز قبل الأخير، ولكن تفصله نقطتان عن منطقة الأمان.

ويظل الحزم الأقرب للهبوط إذ يتذيل الترتيب بفارق 11 نقطة عن مراكز الأمان، وتتبقى له أربع مباريات.

الشباب يعزز موقعه بالفوز على الفيصلي

وفاز الشباب 1-صفر على الفيصلي بعد طرد الحارس ملائكة ليعزز موقعه بالمركز الرابع.

وتعرض الفيصلي لضربة بعد نصف ساعة حين نال ملائكة بطاقة حمراء بسبب لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء لتعطيل هجمة، وجاء القرار بعد مراجعة الفيديو.

وصمد الفيصلي رغم النقص العددي حتى استقبل هدفا من هتان باهبري بعد تمريرة متقنة من نواف العابد قبل ربع ساعة من النهاية.

ورفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف النصر الثالث وخمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل اكتمال مباريات الجولة.

ويظل وضع الفيصلي حرجا إذ يبقى في المركز 12 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن الهلال قبل آخر أربع مباريات بالموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

2022-05-1-127

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