الاتحاد السعودي يبلغ الأندية باعتماد تسجيل 8 لاعبين أجانب

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تطور جديد بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الاتحاد السعودي الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”الجزيرة“ فإن اتحاد كرة القدم أرسل خطابا رسميا للأندية حول اللاعبين الأجانب لموسم 2022/2023 وجاء فيه:

ياسر المسحل يكشف موقف الاتحاد السعودي من تقليص عدد المحترفين الأجانب https://t.co/8ciKMv8SST pic.twitter.com/22NkWCa1Bu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

– الدوري الممتاز 8 أجانب يشارك منهم 7 في القائمة الأساسية.

– دوري الدرجة الأولى 6 أجانب مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد.

– دوري الدرجة الثانية 4 أجانب مع خيار استبدال أحد المقاعد بلاعب مواليد.

وفي يناير الماضي كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم موقف الاتحاد بشأن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، خلال الموسم الرياضي المقبل 2022/2023.

وقال ياسر المسحل في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: ”الاتحاد السعودي أعلن قبل نحو عامين تمديد العمل بالـ7 أجانب حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أنه لا يوجد أي توجه لتخفيض اللاعبين الأجانب، وستتم مناقشة العدد الأمثل، إن كان هناك من الممكن أن توجد إضافة فنية على كافة الأطراف لزيادة العدد ستتم دراسته“.

الرياضية: اتحاد الكرة السعودي يدرس زيادة المحترفين الأجانب في الدوري https://t.co/hLi7esfGDK pic.twitter.com/1YrU2Oe3Ox — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

وأوضح: ”اجتماعنا مع الأندية تشاوري دون تصويت، وأتمنى خلال شهر أن نحسم إن كنا سنستمر على 7 أجانب أم ستتم الزيادة“.

وفي يناير أيضا كشفت تقارير صحفية أن رؤساء أندية بطولة الدوري السعودي للمحترفين اتفقوا خلال اجتماع مع اتحاد الكرة، على زيادة عدد الأجانب إلى 8 لاعبين خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للوائح، يُحق لكل نادٍ في الدوري السعودي للمحترفين، قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته، بينهم محترف آسيوي واحد على الأقل.

وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق نظام الـ7 أجانب، منذ العام 2018، ما ساهم في تعاقد الأندية السعودية الكبرى، مع أسماء عالمية.

النادي الأهلي السعودي يقدم عرضا للمهاجم الإيطالي بيلوتي https://t.co/QAxAlU93Ix pic.twitter.com/rdWcwdbFBC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وأسهم عدد اللاعبين من خارج الحدود في رفع القيمة السوقية للدوري السعودي الذي بات الأول آسيويا.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 61 نقطة من 26 مباراة متقدما بـ6 نقاط عن الهلال الثاني، ويتبقى لكل فريق 4 جولات علما أن الهلال والاتحاد سيتواجهان يوم الأحد المقبل.

ويسعى الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ تتويجه بلقب موسم 2008/2009، في حين يأمل الهلال في نيل اللقب للمرة الثالثة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخه.