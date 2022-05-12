نادي الهدى السعودي يدعو ميسي للانتقال إليه

دعا نادي الهدى السعودي، والذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة السعودي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتقال إليه في المستقبل.

ونشر نادي الهدى صورة لميسي يرتدي قميص النادي، وكتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يا مرحبا بأسطورة كرة القدم في السعودية، لايقه عليك يا أبو تياغو، فانيلة الوردي، وإذا ناوي على مغامرة جديدة بعد البرشا وباريس تعال نادي الهدى واختم مسيرتك الرياضية الاستثنائية في جزيرة تاروت، أسطورة الجزر“.

🚨- نادي الهدى السعودي Tw : ياهلا بأسطورة كرة القدم، إذا ناوي على مغامرة جديدة بعد البرشا و باريس تعال نادي الهدى وأختم مسيرتك الرياضية الاستثنائية. pic.twitter.com/w176Q49lZf — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 12, 2022

وجزيرة تاروت هي جزيرة سعودية تقع في الخليج العربي، وتتبع إداريا محافظة القطيف إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقبل أيام قال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، إنه تم تعيين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سفيرًا للسياحة السعودية.

وكتب الخطيب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية، لقضاء إجازة مميزة يستكشف فيها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق“.

وأضاف: ”هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية“.

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

وصل ميسي مدينة جدة يوم الإثنين الماضي، في زيارة لم يتم الإعلان عنها، مع مواطنه لياندرو باريديس.

وسبق أن قدم نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وبينهم ميسي إعلانا دعائيا لموسم الرياض.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر إلا أنه تم تأجيل المباراة.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

أعلى الرياضيين دخلا في العالم.. ميسي يتصدر قائمة فوربس https://t.co/VEg8PSoTWV pic.twitter.com/P17bWzKsWb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وتوج ميسي مؤخرا مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل انتهاء المسابقة بـ4 جولات، للمرة العاشرة في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب مع سانت إيتيان، ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة.

وأصبح ميسي أول لاعب في الدوري الفرنسي يسدد الكرة في القائم أو العارضة الخاصة بالمرمى 10 مرات في موسم واحد، أكثر من أي لاعب في المسابقة منذ موسم 2006/2007، وفقًا لشبكة ”أوبتا“.

وسجل ميسي 4 أهداف مع باريس سان جيرمان، وصنع 13 هدفا في أول موسم له في الدوري الفرنسي، بعد انتقاله من برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.