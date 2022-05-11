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رياضة

وليد الفراج يكشف طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد ومدة الإيقاف المتوقعة
تاريخ النشر: 11 مايو 2022 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2022 21:20 GMT

وليد الفراج يكشف طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد ومدة الإيقاف المتوقعة

كشف الإعلامي السعودي وليد الفر اج عن تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد أمام لجنة السعودية للرقابة على المنشطات. وعقدت اللجنة السعودية للرقابة على

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الإعلامي السعودي وليد الفر اج عن تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد أمام لجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وعقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات جلسة استماع لفهد المولد مهاجم نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف إيجابية عينة المنشطات التابعة له.

وأعلن الفراج تفاصيل دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد، قائلًا: ”اللاعب تلقى علاجًا في أحد المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وأوضح: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وأضاف: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

وواصل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة.. التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر“.

وقال فهد المولد عقب نهاية جلسة الاستماع: ”التحقيق كان يسير بشكل جيد، والأجواء كانت إيجابية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”المدينة“ السعودية: ”تحدثت بوضوح، وأثبتُّ حسن النية“.

وكان ”المولد“ قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام؛ بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وشارك ”المولد“ في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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