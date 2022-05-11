وليد الفراج يكشف طريقة دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد ومدة الإيقاف المتوقعة

كشف الإعلامي السعودي وليد الفر اج عن تفاصيل جلسة استماع فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد أمام لجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وعقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات جلسة استماع لفهد المولد مهاجم نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف إيجابية عينة المنشطات التابعة له.

وأعلن الفراج تفاصيل دخول المادة المحظورة جسد فهد المولد، قائلًا: ”اللاعب تلقى علاجًا في أحد المستشفيات، وتناول مادة علاجية في المستشفى دخلت ضمن المواد المحظور تناولها“.

وأوضح: ”المولد اعترف بأنه أخطأ بعدم إبلاغ الطبيب الخاص بنادي الاتحاد بتناوله لتلك المادة“.

وأضاف: ”قدم محامي اللاعب قرارات صادرة من وكالة مكافحة المنشطات تشير إلى أن هذه المادة مسموح بها في حالات معينة، وهو ما سيقلل من عقوبة الإيقاف“.

وواصل: ”القرار سيصدر خلال أيام قليلة.. التوقعات تشير إلى إيقاف اللاعب أشهرًا، والحد الأدنى للعقوبة سيكون 4 أو 5 أشهر“.

#وليد_الفراج: فهد المولد استخدم دواء فيه مادة محظورة دون إبلاغ دكتور النادي وقد تكون مدة ايقافه لـ 5 أشهر وتنتهي مع بداية الموسم الجديد اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/FTmrkvEjcu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 11, 2022

وقال فهد المولد عقب نهاية جلسة الاستماع: ”التحقيق كان يسير بشكل جيد، والأجواء كانت إيجابية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”المدينة“ السعودية: ”تحدثت بوضوح، وأثبتُّ حسن النية“.

وكان ”المولد“ قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام؛ بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وشارك ”المولد“ في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.