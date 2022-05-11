عايزة عريس

السويد وبريطانيا

تايسون ينجو

اعتقالات المونديال

مرتضى منصور

موقف مدهش

بسنت خالد

صفر كوفيد
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى الاتفاق ويضيّق الخناق على الاتحاد في الصدارة
تاريخ النشر: 11 مايو 2022 18:12 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2022 19:30 GMT

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى الاتفاق ويضيّق الخناق على الاتحاد في الصدارة

تجاهل الهلال حامل اللقب مشاكله الخارجية وفاز 2-صفر على الاتفاق ليقلص الفارق إلى 6 نقاط مع الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تجاهل الهلال حامل اللقب مشاكله الخارجية وفاز 2-صفر على الاتفاق ليقلص الفارق إلى 6 نقاط مع الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وعُوقب الهلال بالمنع من التعاقدات خلال فترتين، وتعرض لاعب الوسط محمد كنو للإيقاف 4 أشهر في وقت سابق هذا الشهر بداعي وجود خطأ في عملية التعاقد مع لاعب النصر السابق.

لكن بطل آسيا أراد التركيز في الملعب، والتمسك ببصيص الأمل في صراع اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ومنح علي آل بليهي التقدم للهلال من ضربة رأس بعد نصف ساعة من المباراة المؤجلة.

وضاعف أوديون إيغالو مهاجم نيجيريا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 21 هدفًا.

وعزز الهلال موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 26 مباراة مقابل 61 نقطة للاتحاد.

بينما توقف رصيد الاتفاق عند 27 نقطة على بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

2022-05-1-114

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play