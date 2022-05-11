ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى الاتفاق ويضيّق الخناق على الاتحاد في الصدارة

تجاهل الهلال حامل اللقب مشاكله الخارجية وفاز 2-صفر على الاتفاق ليقلص الفارق إلى 6 نقاط مع الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وعُوقب الهلال بالمنع من التعاقدات خلال فترتين، وتعرض لاعب الوسط محمد كنو للإيقاف 4 أشهر في وقت سابق هذا الشهر بداعي وجود خطأ في عملية التعاقد مع لاعب النصر السابق.

لكن بطل آسيا أراد التركيز في الملعب، والتمسك ببصيص الأمل في صراع اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ومنح علي آل بليهي التقدم للهلال من ضربة رأس بعد نصف ساعة من المباراة المؤجلة.

وضاعف أوديون إيغالو مهاجم نيجيريا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 21 هدفًا.

👏 الهدّاف إيغالو يهز شباك #الاتفاق!

ويصل إلى الهدف رقم 21 🦅⚽️. pic.twitter.com/uhVMDRBWGx — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 11, 2022

وعزز الهلال موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 26 مباراة مقابل 61 نقطة للاتحاد.

بينما توقف رصيد الاتفاق عند 27 نقطة على بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: