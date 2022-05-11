مباراة الهلال والاتفاق.. علي البليهي يحرز هدفًا ويحتفل داخل سيارة الإسعاف (فيديو)

احتفل علي البليهي لاعب نادي الهلال بشكل جديد بعد إحرازه لهدف فريقه الأول في شباك الاتفاق، خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

افتتح البليهي أهداف المباراة وأحرز الهدف الأول للهلال من رأسية قوية في الدقيقة 27.

وعقب الهدف انطلق البليهي نحو سيارة الإسعاف المخصصة للاعبين داخل أرضية الملعب، وجلس على الكرسي المجاور للسائق.

وقام البليهي بوضع يديه على عينيه وكأنه يرى بنظارة مكبرة، كما يفعل بعض اللاعبين في الاحتفالات المماثلة.

ويواجه الهلال مساء نظيره الاتفاق، في المباراة المؤجلة من الجولة 20، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الـ13، برصيد 27 نقطة.