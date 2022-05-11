موقف إدارة الهلال من احتراف سالم الدوسري

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف إدارة نادي الهلال من رحيل سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والاحتراف بالأندية الاوروبية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة ”الوئام“ السعودية إن إدارة نادى الهلال ترفض رحيل اللاعب في الموسم المقبل، والأولوية لديهم باستمراره لحاجة الفريق إليه.

واكدت المصادر أن نادى الهلال يرغب في الاحتفاظ بالتشكيلة الأساسية للفريق التي تضم الدوسري، خلال الموسم الجديد، بالإضافة الى التدعيم بصفقات جديدة.

وكانت تداولت تقارير سابقا عن رغبة سالم في الاحتراف داخل الملاعب الأوروبية خلال صيف 2022، رغم العقد المستمر مع الهلال، حتى صيف 2025، علما أنه يحصل على أعلى راتب بالمملكة، يقدر بـ13 مليون ريال في السنة الواحدة.

يلعب الدوسرى البالغ من العمر 30 عاما، في مركز خط الوسط، وانضم للهلال السعودي في 2011، كما يشارك في المنتخب الوطني منذ 2011.

وأعير اللاعب السعودي لنادى فياريال الإسباني في 2018، ولمدة 6 أشهر.

وحصد سالم مع الهلال الدوري السعودي 4 مرات، والكأس السعودي 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات.

وشارك الدوسرى الهلال أيضا في الحصول على كأس السوبر السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين.

ويغيب اللاعب سالم الدوسري عن التشكيلة الأساسية التي كشف عنها المدرب رامون دياز عن مباراة الفريق ،مساء اليوم، أمام الاتفاق.

ويواجه الهلال مساء نظيره الاتفاق، في المباراة المؤجلة من الجولة 20، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الـ13، برصيد 27 نقطة.