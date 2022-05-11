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رياضة

فهد المولد عقب جلسة استماع تناوله للمنشطات: الأجواء إيجابية وأثبتُّ حُسن النية
تاريخ النشر: 11 مايو 2022 16:01 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2022 16:15 GMT

فهد المولد عقب جلسة استماع تناوله للمنشطات: الأجواء إيجابية وأثبتُّ حُسن النية

كشف فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي عن وجود "مُبشرات إيجابية" عقب انتهاء جلسة الاستماع التي خضع لها من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات. وأعلنت لجنة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف فهد المولد نجم نادي الاتحاد السعودي عن وجود ”مُبشرات إيجابية“ عقب انتهاء جلسة الاستماع التي خضع لها من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وأعلنت لجنة المنشطات، في وقت سابق، إيقاف المولد بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات معه؛ بعد اتهامه بتناول مواد محظورة.

وسيصدر القرار النهائي بشأن فهد المولد بعد جلسة الاستماع.

وقال فهد المولد عقب نهاية جلسة الاستماع: ”التحقيق كان يسير بشكل جيد، والأجواء كانت إيجابية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”المدينة“ السعودية: ”تحدثت بوضوح وأثبتُّ حسن النية“.

وعقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مع اللاعب فهد المولد، جلسة استماع للاعب في رده على إيجابية عينته للمنشطات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه عقب الانتهاء من جلسة الاستماع لأقوال فهد المولد، سيكون الحكم النهائي على اللاعب خلال أسبوع من الآن.

وكان فهد المولد قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام؛ بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وشارك فهد المولد في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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