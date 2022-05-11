آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع رومان سايس نجم وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة النادي الأهلي السعودي تقترب من إنهاء الاتفاق مع لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي المغربي، رومان سايس.

وينتهي عقد المدافع الدولي المغربي مع وولفرهامبتون بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وقالت صحيفة ”le360“ المغربية، إن الأهلي السعودي قدم عرضا لسايس، يقدر بـ3 ملايين يورو سنويا لانتقال اللاعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سابقة، أن إدارة الأهلي تنتظر نتائج الكشف الطبي الخاص باللاعب المغربي من أجل وضع تفاصيل العقد النهائية للاتفاق معه.

وأصيب سايس خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه وولفرهامبتون أمام تشيلسي، وخرج عقب تعرضه للإصابة ولم يستطع إكمال المباراة.

وينتظر أن يخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال اليومين المقبلين من أجل تحديد مدى خطورة إصابته وتحديد مدة غيابه.

وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تحاول تخفيض مطالب سايس والوصول معه إلى اتفاق.

تقرير: الهلال والأهلي يتنافسان لضم المغربي رومان سايس https://t.co/RYmhxcpv9R pic.twitter.com/7ztcCv2hWd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

وكانت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، أشارت إلى أن نادي النصر السعودي، يرغب هو الآخر في التعاقد مع رومان سايس في الميركاتو الصيفي.

ويلعب رومان، البالغ من العمر 32 عاما، في مركز الدفاع، وانضم لفريق وولفرهامبتون في صيف 2016، وينتهي عقده معه الصيف المقبل.

وسبق له اللعب لعدة أندية مثل: أولمبيك فالانس، وكليرمونت، ولوهافر، وأنجيه، كما يشارك مع المنتخب المغربي منذ 2012.

ولعب المدافع المغربي 206 مباريات بقميص وولفرهامبتون بجميع المسابقات سجل 15 وصنع 3 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، و6 انتصارات و11 تعادلا و9 هزائم، وعلى بعد 3 نقاط من مركز الهبوط.

وكان سايس قد تحدث مؤخرا لقناة ”سكاي سبورتس“ بشأن مستقبله مع فريقه، ملمحا لعدم التوصل لاتفاق لتجديد العقد، مشيرًا إلى أن رحيله عن الفريق هو الأقرب من استمراره.

وقال رومان: ”الأقرب حاليًا هو رحيلي عن الفريق، أعتقد أنه إن لم يتم تجديد العقد وإنهاء كافة التفاصيل قبل نهاية الموسم فالأمر سيكون مجرد وقت حتى أرحل، وذلك لأنني أريد الأمور أن تكون واضحة في الموسم المقبل حيث سيقام كأس العالم. مع إقامة المونديال، أريد أن أبدأ الموسم في الموعد المناسب، أريد أن أحدد مصيري في أقرب وقت ممكن“.