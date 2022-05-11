أنمار الحائلي: نثق في براءة فهد المولد من أزمة المنشطات.. وكونترا مستمر مع نادي الاتحاد (فيديو)

تحدث أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن أزمة فهد المولد بعد إيقافه بسبب المنشطات، كما تطرق للحديث عن عقد مدرب الفريق الروماني كوزمين كونترا.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”فوجئنا طبعا بموضوع فهد المولد وخسارة كبيرة وواثقين إنه سيخرج براءة من أزمة المنشطات“.

وكان قد تقرر إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد مؤقتاً، من لجنة المنشطات بسبب ظهور عينة إيجابية، وسيصدر القرار النهائي بشأنه بعد جلسة الاستماع.

وكان فهد المولد قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

وشارك فهد المولد في 21 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وبخصوص الأزمة والتصريحات المتبادلة بين الاتحاد والنصر، قال الحائلي: ”لا توجد مناوشات بيننا، وإذا كان لهم حق سيأخذونه، وإذا كان لنا حق سنأخذه، ونثق في جميع المؤسسات الرياضية ونحترم جميع قراراتها“.

وعن تأخر التجديد لمدرب الفريق كونترا، قال الحائلي: ”هناك في عقده خيار للتجديد ولم تأت فترته بعد، ولكن سيحدث قريبا، وإن شاء الله المدرب سيستمر معنا الفترة المقبلة“.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد للصدى: هذا ما ينقصنا فقط للفوز بالدوري.. وفوجئنا من موضوع فهد المولد ولدينا ثقة بأنه سيخرج منها براءة.. وهذا تعليقي على قضيتنا مع النصر#صدى_الملاعب #MBC1

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وعن وضع الاتحاد المالي، أشار: ”جيد نوعا ما، ونطلب من جماهيرنا مساندة الفريق بالمباريات المقبلة وذلك لتحقيق الدوري وإسعادهم جميعا بإذن الله، ولا ينقصنا للفوز بالدوري سوى توفيق الله، واشتقنا لأحمد حجازي، مدافع الفريق، كثيرا فهو لاعب كبير وقائد ونتمنى عودته للفريق في أسرع وقت بعد خوض فترة التأهيل ودخوله التدريبات الجماعية مع اللاعبين“.

ويعتلي الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، مقابل 52 نقطة لملاحقه الهلال الذي لعب مباراة أقل.