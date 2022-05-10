تقرير: محمد كنو سيشارك في مباراة الهلال ضد الاتحاد رغم قرار الإيقاف

كشفت تقارير صحفية سعودية أن محمد كنو نجم نادي الهلال السعودي سيشارك مع فريقه في المباراة المقبلة التي ستجمعه أمام الاتحاد، رغم قرار الإيقاف.

وقبل أيام قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين، كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا، 4 أشهر.

وألزمت الغرفة محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر https://t.co/2tN3qcd0mg pic.twitter.com/KuDf2hZgG4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

ونشرت صحيفة ”الرياض“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن كنو سيتمكن من المشاركة مع فريقه الهلال، اعتبارا من مواجهة الكلاسيكو التي ستجمعه بنادي الاتحاد في جدة وذلك بقرار من مركز التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مشاركته جاء بعد أن استلم خطاب إدارة الهلال الخاص باستئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات التي جاءت في مجملها ضد طرف واحد وهو الهلال ولاعبه محمد كنو ولم تتخذ بحق النصر أي قرار.

وتأتي مشاركة كنو بعد غياب عن المشاركة أمام الفيحاء في المجمعة وضمك في أبها والاتفاق في الدمام وتأمل الجماهير الهلالية أن ترى نجم فريقها الغائب في كامل جاهزيته النفسية والفنية وأن بمنح خط وسط الفريق إضافة، خاصة بعد الغياب القسري لنجمه الكولمبي كويلار بداعي الإصابة.

وأعلن الهلال رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بقضية لاعب الوسط محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

وطفت قضية كنو على السطح في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة الذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قويًا يوم الحد الماضي بعد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب محمد كنو 4 أشهر، ومنع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الأحد، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، الذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار“.