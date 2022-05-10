كروز أزول المكسيكي يقدم 7 ملايين دولار لشراء جوناثان رودريغيز مهاجم النصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي كروز أزول المكسيكي قدم عرضا للنصر السعودي، لشراء عقد الأوروغواني، جوناثان رودريغيز، مقابل 7 ملايين دولار.

ونشرت صحيفة ”Esto“ الإسبانية تقريرا قالت فيه إن النادي المكسيكي يستعد لتقديم عرض لنادي ‎النصر يقدر بقيمة 7 مليون دولار لشراء عقد جوناثان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن صحيفة ”elfutbolero“ المكسيكية قد قالت في وقت سابق إن رودريغيز الشهير بـ“كابيسيتا“ يرغب في العودة للمكسيك من جديد واللعب لكروز أزول؛ نظرا لأنه لم يتأقلم مع الدوري السعودي، ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب تواضع أدائه.

وصرحت الصحيفة أيضا أن المهاجم الأوروغواني يفتقد فريقه السابق كروز أزول، كما يعاني ناديه السابق، من غياب الهداف بعد رحيله، وأن اللاعب نفسه يعيش فترات سيئة مع النصر.

وأصبح رودريغيز خارج حسابات منتخب أوروغواي بسبب فترته السيئة مع النصر؛ ما يهدد بإمكانية حرمانه من المشاركة مع الفريق في كأس العالم في قطر 2022.

ولم يتمكن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما سوى من تسجيل هدف واحد في 14 فبراير/شباط الماضي أمام الطائي، كما لم يحصل على فرصة حقيقية في تشكيل المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، إذ دفع به في سبع مباريات فقط (4 كبديل و3 في التشكيل الأساسي).

ليلة نصراوية في مرسول بارك 🏟 📺 مشاهدة ممتعة (4-2)⚽ pic.twitter.com/56yNN89Nnr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

ويعاني رورديغيز حاليا من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الشباب الأخيرة والتي فاز فيها النصر 4/2. وسجل أهداف العالمي خلال المباراة البرازيلي أندرسون تاليسكا بواقع هدفين، وأضاف عبدالإله العمري وعبدالمجيد الصليهم الهدفين الآخرين.

وسبق لجوناثان البالغ من العمر 28 عاما، اللعب لكروز أزول المكسيكي في 2019، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2022.

وبدأ مسيرته مع ناديي أتلتيكو فلوريدا وبينارول، ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى ديبورتيفو الإسباني، ثم إلى سانتوس المكسيكي.

وتعاقد النصر، الذي استعاد المركز الثاني في كأس الدوري السعودي للمحترفين، مع رودريغيز في بداية يناير/كانون الثاني الماضي من نادي كروز أزول المكسيكي.

وسبق لرودريغيز اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين.

ويتأخر النصر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل أربع جولات على النهاية، وحافظ على آماله في المنافسة على اللقب بتفوقه على منافسه التقليدي الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة.