تطورات مهمة في قضية النصر ضد حمدالله والبلوي.. الاتحاد: التسجيلات مفبركة

قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن نادي الاتحاد السعودي، دفع بعدم صحة ”التسجيلات“ في رده على خطاب وارد من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما عرف بقضية تسجيلات بين حامد البلوي، المدير التنفيذي للنادي، والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

كان نادي النصر السعودي حرك شكوى ضد حمدالله والبلوي في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم متهما البلوي بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل من النادي – بحسب بيان صادر عن النصر.

ولاحقا قام نادي النصر بفسخ عقد حمدالله وسط أنباء عن اصطناع اللاعب لأزمات داخل النادي، إذ أكد النصر في بيان فسخ عقد حمدالله أنه يمتلك أدلة قانونية تمنحه حق فسخ عقد اللاعب والحصول على شرط جزائي.

وبحسب ”الرياضية“ فإن نادي الاتحاد أكد في رده الرسمي على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ”التسجيلات“ مفبركة وغير صحيحة.

كان نادي النصر حرك الشكوى ضد حمدالله والبلوي بعدما تحصل على تسجيلات صوتية وصفها بالموثوقة لاتصالات بين الطرفين خلال فترة سريان عقد حمدالله مع النصر.

وطالب النصر في شكواه ضد حمدالله والبلوي لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي بالنظر في الشكوى، وهو ما رد عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن شكوى النصر ضد حمدالله ستنظر في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ باعتبارها ضد لاعب غير سعودي، فيما ستنظر لجنة الاحتراف في شكوى النصر ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.