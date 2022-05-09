مع تداول صورة له.. ما سبب وجود ليونيل ميسي في جدة بالسعودية؟

كشف الإعلامي الرياضي مشعل الزهراني عن تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في السعودية، وبالتحديد في مدينة جدة.

ونشر الزهراني صورة لميسي وهو يبدو واقفا في إحدى المطارات، ليؤكد أن اللاعب متواجد في السعودية.

وأشارت تقارير أخرى، إلى أن اللاعب متواجد في السعودية برفقة زميله لياندرو باريديس لتصوير إعلان دعائي لموسم جدة.

وسبق أن قدم نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي وبينهم ميسي إعلانا دعائيا لموسم الرياض.

وكان من المفترض ان تقام مباراة بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر إلا أنه تم تأجيلها.

لياندرو باريديس وصل برفقة ليونيل ميسي لمدينة جدة .. pic.twitter.com/Ohf6c2i94d — مشعل الزهراني (@msh_alzhrani) May 9, 2022

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتوج ميسي مؤخرا مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل انتهاء المسابقة بـ4 جولات، للمرة العاشرة في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب مع سانت إيتيان ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة.

ولا يقدم ميسي الموسم الأفضل له مع سان جيرمان، خاص بعد تعادل الفريق مع تروا إيجابيًا بنتيجة 2-2، مساء الأحد، حيث أصبح أول لاعب في بطولة الدوري الفرنسي يسدد الكرة في القائم أو العارضة الخاص بالمرمى 10 مرات في موسم واحد أكثر من أي لاعب في المسابقة منذ موسم 2006/2007، وفقًا لشبكة ”أوبتا“.

وهو أعلى لاعب يحقق هذا الرقم هذا الموسم في جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهذا يدل على سوء الحظ الذي يعاني ميسي منه منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن ميسي سجل 4 أهداف مع باريس سان جيرمان وصنع 13 هدفا في أول موسم له في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة.

النجم الأرجنتيني انتقل إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

ووقع ميسي على عقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وانطلق مؤخرا موسم جدة للعام الثاني على التوالي، وتحتوي أجندته هذا العام على 2800 فعالية تقام في 9 مناطق فعاليات، وتتضمن العديد من العروض العالمية، والحفلات الفنية، والمسرحيات العربية والعالمية، والمعارض المتخصصة، ومدينة ألعاب متنقلة على شاطئ البحر الأحمر، وبازارات عالمية، والعديد من العروض المشوقة.

ومن المتوقع أن تشهد انطلاقة فعاليات موسم جدة حضورا جماهيريا كبيرا تزامنا مع إجازة العيد، حيث سيتوافد الزوار في وقت مبكر على منطقة الحفل للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كما خصصت إدارة الموسم أكثر من 40 ألف موقف لسيارات الزوار في كافة مناطق الفعاليات، وهيأت الخطط والخدمات لتسهيل وصولهم وقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وأطفالهم.