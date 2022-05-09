هل تضمن بيان الهلال فقرات تدين النادي في قضية محمد كنو؟ (فيديو)

كشف المحامي سعود الرمان أن البيان الذي أصدره نادي الهلال السعودي، مساء أمس الأحد، بشأن قضية إيقاف لاعبه محمد كنو لم يكن بالقوة الكافية، بل تضمن فقرات تدين النادي نفسه.

وأعلن الهلال رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بقضية لاعب الوسط محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

وطفت قضية كنو على السطح في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة الذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

وقال الرمان، في تصريحات لبرنامج ”الحصاد الرياضي“: ”البيان أقل من المتوقع، عندما ضربوا الأمثلة والمأخذ على قرار التحكيم قالوا إن القرار مخالف للمواد القانونية، ولكن الفقرة المعترض عليها متوافقة مع اللائحة المحلية والدولية والبيان كان إيقاف محمد كنو والهلال فترتي قيد متوافقة نصا صريحا مع اللائحة“.

وأضاف: ”كنت أتوقع أن الهلال سينفي تهمة التحريض ولكني وجدته يطلب من المدعي أن الهلال محرض وهذا مخالف للمادة 43 الفقرة الخامسة، وذكرت نصا أن النادي الجديد يعتبر له محرضا له على ذلك ما لم يثبت خلاف ذلك، لذلك الهلال عليه أن يثبت أنه ليس محرضا وليس المدعي أنه محرض. الهلال أيضا أقر بوضوح وصراحة أنه وقع عقدا ثانيا مع كنو بعد عقد النصر ولكن يتعذر، وفقا لبيانهم، أننا وقعنا وفق الفترة المحمية، ولكن الحقيقة أن الفيفا واللائحة الدولية ومحكمة الكاس كانت تأخذ التفسير وأثبتت أن الفترة المحمية تبدأ من حين التوقع وليس من حين سريان العقد، ولذلك عندما يستأنف الهلال لدى مركز التحكيم السعودي سيطبقون عليه القواعد الجزائية من المادة السادسة“.

وتابع: ”بالتالي من وجهة نظري أن البيان الهلالي جاء عكس المتوقع، وأثبت لي البيان أن الهلال لن يطعن أن المركز غير مختص. البيان ليس بتلك القوة القانونية كما كنت أتوقع“.

سعود الرمان – محامي:

بيان الهلال ليس بالقوة القانونية التي كنت أتوقع.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/qxt8BBAHcy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2022

وشدد: ”الهلال عليه أن يقدم مذكرته مرفقا به اسم المحكم، والنصر يقدم اسم المحكم الآخر والمحكمان يختاران مرجحا خلال 7 أيام، وإذا لم يتفق الناديان على هذا المرجح فإن رئيس الغرفة سيختاره بنفسه، وتتبقى مدة الترافع وإصدار الحكم، وسيعطى المستأنف 20 يوما ثم يسلم الغرفة استئنافه وتتلقى الغرفة الرد، وربما يكون الفصل في القضية من شهرين إلى شهرين ونصف إذا كان أطراف النزاع مستجيبين مع الغرفة“.

سعود الرمان – محامي:

الفصل في قضية " كنو" سيكون من شهرين إلى شهرين ونصف إذا كان أطراف النزاع مستجيبين مع الغرفة.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/TdWiBxwRN1 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2022

فيما قال يعقوب المطير، المختص في القانون الرياضي الدولي: ”نحن في نزاع محلي وعلينا احترام اللائحة المحلية، والفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد أي بعد دخوله حيز التنفيذ وليس بمجرد التوقيع، وهذا نص صريح وواضح، والعقد محل الخلاف والنزاع سيبدأ في فترة يوليو المقبل، وكان إنهاء عقد اللاعب قبل بداية شهر يوليو ونحن ما زلنا في شهر مايو وباق شهران لكي ندخل الفترة المحمية“.

#ملعب_SBC | يعقوب المطير: إذا كان هناك تحريض يجب تقديم إثبات ذلك.. الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد. #قناة_SBC pic.twitter.com/a8GiwZgGbt — #ملعب_SBC (@sbcsport) May 8, 2022

وكان الهلال قد أشار في بيان إلى أن قرار منعه من القيد وإيقاف كنو ليس له أي سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية نظرًا لأنها تبدأ بعد تاريخ سريان العقد، مشيرًا إلى أنها في العقد المتنازع عليه تبدأ في الأول من يوليو 2022 وليس قبل ذلك.

وأتم ”الزعيم“ بالتأكيد على ثقته في أن ينقض مركز التحكيم الرياضي القرار ”المستغرب“ من فض المنازعات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لن يتوانى أبدًا عن الحفاظ على حقوق النادي.

وتتواصل المنافسة بين الهلال والاتحاد على لقب الدوري السعودي في الجولات الأخيرة الحاسمة من المسابقة، حيث يتصدر ”العميد“ بـ61 نقطة بفارق 11 نقطة عن ”الزعيم“ صاحب الوصافة.