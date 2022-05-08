بيان قوي من نادي الهلال بشأن عقوبات قضية محمد كنو

أصدر نادي الهلال بيانا قويا بعد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب محمد كنو 4 أشهر، ومنع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي اليوم الأحد لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، والذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر من تاريخ إصدار القرار“.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وأضاف الهلال أنه لم يتمكن من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار غرفة فض المنازعات توقيت الإجازة الرسمية تاريخا لإعلان قرارها ”المجحف“ دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقنية وفقا للمدة ”29“ من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ما تسبب في الضرر على النادي في مباراتين أمام الفيحاء وضمك في الدوري السعودي.

وتابع: ”وأكد مجلس الإدارة أن إيقاف محمد كنو ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المادة ”43“ الفقرتين (5-4) من لائحة الاحتراف، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرّفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف أن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، حيث أن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 1 يوليو 2022 وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص“.

رسميًا.. منع الهلال من التسجيل فترتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر https://t.co/2tN3qcd0mg pic.twitter.com/KuDf2hZgG4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 1, 2022

وأكمل بيان الهلال: ”وأشار المجلس إلى أن استشهاد غرفة فض المنازعات بسابقة قضائية من مركز التحكيم الرياضي السعودي جاء انتقائيا من جزئية التعويض، لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضا الحكم بعدم اختصاص غرفة فض المنازعات بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه، بينما أصدرت الغرفة قرارها في الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الراضية أيضا“.

وختم: ”وأبدى مجلس الإدارة ثقته في مركز التحكيم الرياضي السعودي أن ينقض القرار المستغرب مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونيا وفق الأنظمة المعمول بها“.

ما الأدلة التي حسمت قضية محمد كنو لصالح النصر وأدانت الهلال؟ https://t.co/PYZwnB4UzA pic.twitter.com/Z1hIqHDz5X — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وقبل أيام قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين.

كما قررت إيقاف عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا، حمد كنو 4 أشهر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال تعويض مالي لنادي النصر.