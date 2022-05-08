نادي الهلال يعلن إصابة متعب المفرج وغوستافو كويلار

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، إصابة لاعبيه متعب المفرج، وغوستافو كويلار.

وكتب الهلال عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”كشفت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها متعب المفرج تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي، على أن يتحدّد موعد جراحته لاحقًا“.

📄 كشفت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب #كبير_آسيا "متعب المفرج" تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي، على أن يتحدّد موعد جراحته لاحقًا #الهلال pic.twitter.com/0le1CjGPRW — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

ولم يكشف الهلال مدة غياب ”المفرج“، لكن في العادة يغيب اللاعب المصاب بهذه الإصابة نحو 6 أشهر.

وأضاف: ”أوضحت الفحوص الطبية تعرّض المحترف الكولومبي غوستافو كويلار لإصابة في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتّى نهاية الموسم الرياضي الحالي“.

📄 أوضحت الفحوص الطبية تعرّض المحترف الكولومبي "جوستافو كويلار" لإصابة في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتّى نهاية الموسم الرياضي الحالي#الهلال pic.twitter.com/bsbbkMt5QZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

ويفتقد الهلال أيضًا أندريه كاريو، وصالح الشهري، وعبدالإله المالكي، بسبب الإصابة، ولن يكون بوسعهم استكمال الموسم الجاري.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الزعيم 52 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 26 مباراة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال منافسه الاتفاق، يوم الأربعاء، ثم يلعب مع الاتحاد في قمة الجولة الـ27، على أن يلعب في آخر 3 جولات مع أبها، والفتح، والفيصلي.

فوز درامي

وأمس السبت، حقق نادي الهلال فوزًا دراميًا على مضيفه ضمك بنتيجة 4/2، في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومنح الحكم شكري الحنفوش ضمك ضربة جزاء سجل منها إيميليو زيلايا هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، غير أن مصعب فهد الجوير عدَّل النتيجة للهلال في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ضمك مجددًا وهذه المرة بهدف من توقيع منصور حمزي في الدقيقة 40 بضربة رأسية، اكتفى عبدالله المعيوف حارس الهلال بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وعدَّل البرازيلي ماثيو بيريرا النتيجة للهلال في الدقيقة 75 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع المهاجم المالي موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلًا فشل مدافعي ضمك في إبعاد الكرة.

وسجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 90+2.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بـ9 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة من 26 مباراة. ويتقدم الهلال بنقطة واحدة عن النصر الذي لعب 26 مباراة.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، في حين كان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي في موسم 2008/2009.