إعلامي ينتقد إدارة النصر: موسمهم "صفري" والأفراح في المكاتب.. وانتظروا المفاجأة في بيان الهلال (فيديو)

وجه الناقد الرياضي، عبدالكريم الحمد، انتقادات لإدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، بسبب التصريحات التي أطلقها وغضبه من تصريحات بعض الخبراء والقانونيين وتعليقهم على العقوبة التي وقعت على إدارة الهلال وقضية محمد كنو، لاعب ”الزعيم“.

وقال عبدالكريم الحمد، في تصريحات تلفزيونية ”ثمة حراك كبير جدا في النصر ويبدو أن طاقة المكتب فاقت طاقة الملعب، ويبدو أنه رغم الموسم الصفري للنصر لكن هناك إنجازات وأفراحا في مكاتبهم، وهذا حق من حقوق النصر طبعا، ولكن لا أفهم تجاه النصر لشكوى المحامين، رغم أن هناك قانونيين اتجهت آراؤهم نحو رأي النصراويين وليس فقط مع الطرف الآخر، وحرية الرأي متاحة للجميع“.

عبدالكريم الحمد :

موسم النصر "صفري" والأفراح في المكاتب ..

الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD pic.twitter.com/WBMS603otw — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 7, 2022

وأضاف ”القرار صدر وانتهى فلماذا تلاحقون آراء بعض المحامين، والقضية ما زال بها استئناف وما يحدث هو شأن الاتحاد السعودي لكرة القدم وليس شأن النصر، وهو المفروض يلاحق من يتحدث عن هذا القرار، أستغرب هذا التوجه من نادي النصر وكثرة الشكاوى، اجعلوا الموضوع به بعض العقلانية وتلك نصيحة“.

وتابع ”أعتقد البيان الهلالي المنتظر عن القضية سيظهر الكثير من الخلفيات عن قضة كنو، وبيانات الأندية أقوى من بيان اتحاد الكرة السعودي، وأجزم لكم انتظروا المفاجأة في بيان الهلال الذي قد يشكل قوة رأي أكثر في نواح وحيثيات وتفاصيل الاتحاد السعودي لم يذكرها ولم يطلع عليها الشارع الرياضي، والهلاليون تضرروا فنيا من إيقاف التسجيل لفترتي قيد، وطبعا كنو أخطأ في التوقيع لناديين وهذا يتحمله اللاعب“.

عبدالكريم الحمد :

انتظروا المفاجئة في بيان الهلال ..

الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD pic.twitter.com/X0xzBUk1og — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 7, 2022

وكانت صحيفة ”الرياضية“ أكدت أن إدارة نادي الهلال سترفع، اليوم الأحد، طلب الاستئناف رسميًّا إلى محكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى سداد مبلغ رفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بمنع النادي من التسجيل فترتين، ودخوله في المساهمة التضامنية مع محمد كنو، لاعب الفريق، بدفع مبلغ 27 مليونًا للنصر .

وكانت المنازعات أعلنت في بداية شهر مايو الجاري معاقبة نادي الهلال بالمنع من التسجيل فترتين متتاليتين، وإيقاف محمد كنو لاعب الفريق 4 أشهر، وإلزام الطرفين بالمساهمة التضامنية بدفع مبلغ 27 مليونًا للنصر، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد كنو الذي وقع مع النصر يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وينتظر الهلاليون قيد المنازعة، وتشكيل لجنة من المحكمين خلال يومين إلى 3 أيام عمل، والرد على الطلب بشكل رسمي، قبل أن يتم رفع مذكرة الاستئناف الكاملة التي تحتوي على كامل النقاط القانونية التي ارتكز عليها النادي العاصمي في تقديم استئنافه لنقض العقوبات التي تم فرضها عليه من قبل المنازعات، وفقا للصحيفة.

يذكر أن مسلي آل معمر، رئيس النصر، كان أعلن عن تجاه ناديه إلى تقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي والمطالبة بالحق المالي الكامل في قضية كنو الذي يمثل 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي و7 ملايين ونصف المليون ريال مقدم العقد، جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها بعد مباراة فريقه أمام الشباب.